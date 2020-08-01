日本一名網友因為喜歡鳥類，經常在推特帳號「@buuuuu5656」分享形形色色的鳥類照片，日前他特別上傳了一系列療癒照片，其中一隻軟萌圓胖的小鳥竟然擁有夢幻的漸層毛色，猶如仙界下凡般讓人眼睛為之一亮。

據悉，這種鳥類名叫「花彩雀鶯」，身形小巧圓潤，大多介於9~12公分左右，且羽毛色彩繽紛，主要由鵝黃色、淡紫色、粉紅色、粉橘色所組成，翅膀外側則是灰藍色，漸層的夢幻毛色整體看起來非常粉嫩。

而花彩雀鶯以昆蟲為食，叫聲輕柔悅耳，一般生活在北方高海拔地區的森林裡，主要分佈在中國大陸、印度、哈薩克、尼泊爾、巴基斯坦、俄羅斯…等地。

不少網友初次見到如此魔幻的鳥類，全被牠絢爛的美妙身姿所吸引，紛紛留言直呼「真的有這種鳥？美到不可思議」、「原來世界上還有許多我不了解的美麗鳥類啊」、「外型蓬鬆就像棉花糖一樣狙擊我的心」、「第一眼還以為是顆桃子，看起來很美味」。