天氣炙熱，不少飼主會帶狗狗一起爬山運動，順便淋溪水消暑降溫，不過野溪雖然冰涼，卻也暗藏危機，水蛭就是其一。飼主林筱芸今（1日）分享家中狗狗Milky遭到水蛭寄生的過程，透露2個星期前，Milky開始頻繁打噴嚏，家人原以為是感冒或過敏，後來看了幾次醫生卻沒有明顯改善，直到今早竟在Milky睡著時，隱約看見左側鼻孔有小小的異物探頭，才確定遭到水蛭入侵。

林筱芸表示，雖然當下看見水蛭時，想將之一把抓住，但水蛭很快的又躲進Milky的鼻腔。後來他們先將Milky固定住，利用水蛭趨水的生物自然天性，用聚光的手電筒照向鼻腔，接著用針筒或滴管，滴少量的冰水到Milky的鼻腔，將水蛭引誘而出，最後待水蛭探頭時，看準時機用止血鉗將其順勢夾出。

影片來源：飼主林筱芸授權提供，未經許可請勿擅自取用避免觸法

這段抓水蛭的過程也被PO至臉書社團《米克斯傳奇》，引起無數網友熱議，尤其是水蛭被夾出Milky的鼻腔時，飼主一家人尖叫成一團的振奮畫面，除了讓林筱芸自嘲「鄰居一定以為我家有雲霄飛車」之外，網友也歪樓笑說「真的像雲霄飛車」、「狗一臉呆嚇的樣子好好笑」、「狗是被尖叫聲嚇死」、「看到尖叫的那趴我還是不爭氣的笑了」、「明明很驚險，結果被你的雲霄飛車給逗笑了」、「 狗狗：我當時害怕極了」。

林筱芸受訪時表示，Milky一直都是很乖的狗狗，「過程中牠很配合，活捉水蛭之後，馬上舒服的睡著了」。她也呼籲，大家若是經常帶狗狗從事戶外活動，「要注意玩水時不要讓溪水或山泉水碰到口鼻，如果想降溫可以使用一般的水噴灑在腹部和腳掌，確保狗狗安全」。

Milky在夾水蛭的過程中十分配合，後來也舒服的進入夢鄉。（圖／飼主林筱芸授權提供，未經許可請勿擅自取用避免觸法）

事實上，水蛭多出沒在河堤、溪邊，喜歡陰暗冰冷潮濕的環境，一旦狗狗鼻腔被水蛭寄生，會造成鼻道有間斷流鼻血、流鼻水、咳嗽等症狀。建議應由獸醫進行移除，或是聽從醫師指示，確保水蛭被完全移除而又不傷害到鼻腔黏膜。若是水蛭位於鼻腔深處，則需將狗狗進行麻醉，配合鼻腔內視鏡將水蛭夾出。