1920 年代起，成千上萬的革命青年踏上旅途，前往蘇聯，尋找理想的共產天堂。在那裡

他們學習俄語，又在官方禁止下墜入愛河，生下子女，有些人結了婚。中蘇的結盟，是二十世紀共產國際最關鍵的一段關係，史家過去常從地緣政治與意識型態為觀察角度。但作者創先採用「終身不渝的戀情」為比喻，並以「中國學生在俄國的紛雜感情與心碎分離」，來照映「兩場革命之間的友情結合與關係破裂」。

【精彩書摘】

蔣介石之子

一九二五年，蔣經國還是個上海的國中生。當時蔣介石還是相當支持國民黨的聯俄容共政策。蔣經國年僅十五歲就去了莫斯科，是大學內最年紀小的學生。年紀這麼小，當時的他應該沒什麼機會為自己做決定。

蔣經國於一九一○年生於江蘇省，由蔣介石和第一任妻子所生。她是典型的農村女孩，也是最不受革命分子喜愛的類型。一九二二年，蔣經國在上海遇見了只比他大五歲的繼母陳潔如，她日後回憶起對蔣經國的第一印象是：「年紀輕輕，卻頂著一頭乾淨俐落的頭髮，有著像他（農家）母親一樣的大方臉，額頭很高，大大的嘴巴，齙牙相當明顯。感覺上是個舉止得宜、安靜乖順的孩子，但卻顯得過於緊張也很不自在。」她還說當蔣介石離開房間後，蔣經國感到輕鬆不少。

蔣介石沒有和蔣經國住在一起。蔣經國在中學時，於反帝國主義和反軍閥勢力情緒高漲之際投入了五卅運動，後來因此遭到退學。接著他離開上海前去北京，在那裡就讀一間專為國民黨員子女開辦的外語學校。他持續參與反政府抗爭，也因此被校方禁足兩週。禁足取消後，他立刻南下廣州去找他父親。幾個月後，蔣經國便搭上了一艘前往海參崴的船。

蔣經國之所以去蘇聯，和他的環境以及家庭有很大的關係；也因為蔣經國的成長顯然是從莫斯科開始的，因此他的同學和他初遇時的描述，或許是最可靠的。一九二五年某天晚上，學校開學後不久，同學們之間還不太熟，有天晚上同學們準備就寢時，中國國民黨代表邵力子來到宿舍房間，向同學們自我介紹。邵力子即將成為榮譽學生，之後也想將他的兒子送來這裡就讀，所以他先跑來宿舍看看環境，同時順便引薦一位學生給大家。

邵力子先和寢室內的學生們一一握手，邵力子背後站著一名學生，年方十五、六歲，穿著一件皮夾克，戴著一頂鴨舌帽。他不高，大概五呎左右，但身體相當堅挺，帶著鮮活之氣從街上進來。徐君虎想問，這小鬼到底是誰？那位小孩走到徐君虎跟前，舉止合宜，伸出手，以一口寧波腔說道：「我叫蔣經國，之後就是同學了！」

蔣經國顯然急著刻意隱藏自己的身份，以便善用「別人不知道他身份」的這個優勢。他能輕鬆和一群年紀較大的學生互動，又表現出他的堅毅與活力，並在簡單地介紹自己（我是蔣經國）之後立刻融入大家（之後就是同學了），以上這些都是他經常展現出的特質。在蘇聯，直接、活力與平等都代表良好的品格。

(本文摘自《紅心戀歌：20世紀兩場革命中的跨國愛情體驗》/遠流出版)

【作者簡介】

伊麗莎白‧麥瑰爾 Elizabeth McGuire

哈佛大學畢業，約翰‧霍普金斯大學碩士，加州大學柏克萊校區博士，現任教於加州州立大學東灣分校。喜愛文學，精通俄文、法文、中文。她是全球共產主義歷史的研究專家，講授課程包含當代歐洲、俄羅斯與中國。她曾參與《小紅書：一部毛語錄的全球史（Little Red Book）》及《俄羅斯的生活日常（Everyday Life in Russia Past and Present）》等書籍的撰寫，目前正在撰寫有關蘇聯時期「國際兒童之家」的歷史。