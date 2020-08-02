這是一部經過精心研究、令人目眩神迷的可信歷史，讀來竟比原創故事更曲折。從毛澤

東的棄妻到蔣介石的兒子，從蘇聯孤兒院中被納粹擄走的中共紅軍總司令女兒，到「願意排

在德國女人之後和丈夫做愛」的憤怒妻子，這些人的故事，建構出 20 世紀國際關係裡最動人

的命運紀錄。

【精彩書摘】

雙槍女俠

毛澤東的第一場婚姻是家裡的媒妁之言，而他也像其他男黨員一樣，最後離了婚。他於一九二○年再婚，這段婚姻維持了十年，也反映了一段早年的革命時光：楊開慧是湖南第一師範最受學生歡迎的老師的女兒。楊開慧為毛澤東為產下了兩子；而毛澤東拋掉楊開慧之後，她也遭到國民黨逮捕殺害。據說她在臨刑前，寫了一連串的信給毛澤東（其中一些於一九八四年出版，其他的則於後續曝光），這些信也讓大眾或多或少認識了楊開慧。

另一方面，賀子珍並未留下任何足以讓世人了解她的信件或演講；就算她的女兒（仍在世）以及孫女（曾在美國受教育）知道她有留下手跡，她們也無權使用。因此，與賀子珍相關的寫作，必須視為傳說或傳奇故事。雖然如此，賀子珍的傳奇故事也成為了中蘇兩國戀情的一部份。

賀子珍約於一九○九年出生於井岡山腳下的一個小村莊，小時候名叫桂圓，在學校她改名為自珍（自我珍惜之意）。她出生於經營茶行的舉人世家，在五個孩子當中排行老二。她向她哥哥的家庭教師學習讀書寫字，她父母也讓她上家裡附近一家由芬蘭女性所經營的女子教會學校，但賀子珍很不喜歡那家學校的教育方法。

她和兩位妹妹由於身材瘦高，有人將她們三姊妹譽為「永新三枝花」。從照片能看出，賀子珍有著細長濃密的眉毛，大大的眼睛閃耀著光芒，嘴唇圓潤，鼻翼也相當寬闊。後來，在共產黨員中，大家認為她相當有吸引力，是少數美麗的女黨員——儘管女黨員們的打扮相當中性。

伴隨著美貌的，是她叛逆的性格，以及對政治那股異乎尋常的興趣。一九二六年，蔣介石的部隊經過湖南，引發了賀子珍對政治的興趣，據說她也是湖南省共產黨最早也最年輕的黨員之一。

她發表了幾篇具煽動性的演講，還與她哥哥一起參與了起義，但她最出名的還是她的射擊能力。據傳曾有人開玩笑地問她，她是不是前一天用槍殺了兩個官員，她回說是啊，殺了兩位官員，用的還不是同一把槍。也因為這條故事，她獲得了「雙槍女俠」的稱號。

賀子珍的故事，就是共黨控制區裡一位高挑、美麗又叛逆的年輕女孩，由於太過聰明，家中的學習無法滿足她；也因為坐不住，無法靜下來念書；熱衷於參與政治行動；又是訓練有素的射手。若考量到周遭環境對她以及中國革命的影響，以上種種都是再自然不過的事情。若把她的形象描述為像是那些大她十幾歲、激進、讀過點書又羅曼蒂克的女孩（就像毛澤東的第一任妻子），就顯得很詭異了。

賀子珍的哥哥和家鄉的土匪頭子過從甚密，而這個土匪頭也是毛澤東和他那些不成軍的革命同袍，抵達賀子珍家鄉時打算爭取加盟的對象。按照地方文史工作者的說法，這位頭頭的妾很嫉妒賀子珍，因為賀子珍熱情又年輕，對革命又很投入，這些特質都讓她自然而然成為四周男人追求的對象。於是他讓毛澤東和賀子珍互相認識，來解決自己的麻煩。總之兩人相遇了，當毛澤東在一年後離開賀子珍的家鄉時，賀子珍也與他一道離開，前往之後成為「蘇區」的江西瑞金。不過另一個傳說是，賀子珍其實從未愛過毛澤東，她要的只是毛澤東的保護而已。認識毛澤東越多，賀子珍越是想要離開他，但毛澤東不允許。

無論喜怒哀樂，賀子珍和毛澤東直到長征開始前都一起住在瑞金。毛澤東那時算不上是中共的領導人，他的地位起起伏伏，很多時間都待在家裡。長征開始前，據說賀子珍曾三度懷孕，但毛澤東的革命流產，而賀子珍的孩子都沒有存活。

(本文摘自《紅心戀歌：20世紀兩場革命中的跨國愛情體驗》/遠流出版)

【作者簡介】

伊麗莎白‧麥瑰爾 Elizabeth McGuire

哈佛大學畢業，約翰‧霍普金斯大學碩士，加州大學柏克萊校區博士，現任教於加州州立大學東灣分校。喜愛文學，精通俄文、法文、中文。她是全球共產主義歷史的研究專家，講授課程包含當代歐洲、俄羅斯與中國。她曾參與《小紅書：一部毛語錄的全球史（Little Red Book）》及《俄羅斯的生活日常（Everyday Life in Russia Past and Present）》等書籍的撰寫，目前正在撰寫有關蘇聯時期「國際兒童之家」的歷史。