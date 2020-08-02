寵物和小朋友的互動經常都相當可愛且療癒！日本一名柴犬飼主育有1女，平時狗狗和1歲女兒的關係非常親近，總是玩在一起，但偶爾也會像一般的兄妹一樣發生爭執。最近，一人一狗就展開了一場「坐墊爭奪戰」，被柴犬一屁股擠走的女兒轉頭就向媽媽告狀，可愛又幼稚的互動讓網友們都笑翻了。
飼主所飼養的柴犬「りんご郎」和他的1歲女兒平時感情非常好，但偶爾也會因為要爭奪喜歡的東西而起了爭執，最近上傳的一段影片中，一人一狗就展開了一場「坐墊爭奪戰」。
在影片一開始，女童手拿著玩具開心地趴在這個柴犬造型的坐墊上，而りんご郎則趴在一旁的毛毯上，但牠的目光緊盯著女童的動靜，下秒就突然起身朝著坐墊的方向靠近，之後更大膽地踩上坐墊的正中間，接著轉了一圈、屁股一扭便把女童擠了下去，成功霸佔坐墊，而女童先是不可置信地看著りんご郎，下一秒站起身就委屈地向媽媽告狀。
後來，女童也嘗試坐在前方將臉埋進坐墊中進行反擊，不過りんご郎仍不為所動，最終儘管牠依舊霸佔著坐墊的中心，但女童也還是開心地一起和柴犬哥哥分享了坐墊。
文章來源：Twitter/@ringoro119
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