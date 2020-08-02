有些寵物總喜歡黏在主人身邊，甚至躺在主人的身上撒嬌、睡覺，可愛的行為讓人感到相當療癒。日本一名網友最近分享了一張黑貓躺在主人腿間休息的照片，不過如果不仔細看，很容易就會不小心把牠看成「脫到一半的內褲」，不少網友一時之間都誤會了，直到察覺真相才笑了出來。

這名網友在推特「@Qui1i」上分享了這張照片，從畫面裡可以看到一隻黑貓側躺於主人張開的雙腿之間，整個身體非常放鬆地伸展著，手和腳分別搭在主人的小腿上，不過若是不仔細看這張照片的話，很容易就會不小心看走眼，讓推主好笑地說：「這隻貓怎麼看怎麼像脫到一半的內褲」。

不少網友看到照片後也都十分認同推主的說法，紛紛笑說：「對不起，我也看歪了哈哈哈」、「這胖次（內褲）怎麼這麼像貓？」、「要穿還是要脫，這是一個好問題」、「這內褲有點毛絨絨哈哈哈」、「原來是一個看起來像貓的內褲啊～」、「這麼可愛的內褲怎麼能脫呢」。