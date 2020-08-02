每隻貓都有屬於自己的吃飯習慣，不過這一隻的也太奇怪了吧！最近在網路流傳著一段影片，一隻身材圓潤的虎斑貓和一隻黑貓共用一個碗在享受飼料，黑貓先吃了幾口後，虎斑貓竟突然張大嘴巴開始「挖掘」飼料到自己的口中，讓一旁的黑貓嚇到不敢繼續進食，轉頭疑惑地看向旁邊的鏟屎官。

這段影片由「我的前任是個極品」分享到微博，在畫面中有一隻黑貓和虎斑貓，牠們的面前則擺放了一個裝有滿滿飼料的碗，黑貓首先沿著邊邊開始吃了起來，還不小心把幾顆飼料給弄出碗外，而虎斑貓聞了聞飼料的味道後，下一秒竟突然張大了嘴巴，挖起一大坨飼料塞到口中咀嚼，之後又重複了一次相同的動作，忘我地享受著美味的食物，然而一旁的黑貓在目睹這驚人的一幕後，立刻嚇得停止進食，還轉過頭來疑惑地看向旁邊的人。

網友們看到影片後全都笑翻了，紛紛開玩笑地說：「這不是貓，這是貓型挖掘機」、「旁邊的小黑驚呆了」、「哈哈哈不胖你胖誰！」、「真是一點都不客氣呢」、「胖都是有道理的」、「黑貓：『我還能說什麼呢？』」。