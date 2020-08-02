在水族館可以認識平常不太容易看到的各種海洋生物，甚至還有機會可以和牠們來一次親密互動。比利時一對父母日前帶著女兒到當地的水族館參觀，女童抱著娃娃站在玻璃展示窗前觀察海象，而海象似乎感受到了她的視線，竟突然靠近玻璃窗，給她送上了一個「安全之吻」，逗得在場的人都開心不已。

海象隔著玻璃送吻給女童(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，這對家長帶著女兒來到了位於布普日列特（Brugelette）Pairi Daiza動物園其中的「Land of the Cold」區域，從影片中可以看到，女童手上抱著一個熊貓造型的娃娃，站在玻璃展示窗前觀察著海象的一舉一動，隨著海象游到底部，女童也用雙手觸摸玻璃想看得更仔細，這個行為似乎引起了海象的注意，牠隨即起身向上游了起來，在接近女童臉部時突然地送出了一個「安全之吻」，並游離該處。

女童收到了這個吻後相當開心，她轉過頭看向自己的父母時臉上還帶著燦爛的笑容，而她身後的大人們則全都爆發出了興奮的驚呼聲與笑聲，對於這個海象友善又可愛的舉動感到非常意外且驚喜。