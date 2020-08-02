有時候狗狗總是會歪著頭盯著主人，像是對什麼事情感到疑惑，又像是在賣萌吸引主人的注意，究竟為什麼狗狗這麼喜歡歪頭呢？外國的寵物知識網站《Rover.com》就整理出了背後的6大原因！

1.聽得更清楚

人們在嘈雜的環境中聽不見對方講話時，通常會側過臉露出一邊的耳朵面向講話者，或是用手阻擋其他雜音以聽得更清楚。而狗狗們歪頭也正是相同的原因，除了傾斜頭部以外牠們還會移動耳廓，來讓自己更容易找到聲音來源且判斷聲音的距離。

2.看得更清楚

因為人類的臉部構造相對來說較為平坦，在與人交談時並不會有東西阻擋視線，但狗狗臉的下半部是突出的，因此無法擁有完整的視野，歪頭可以提供給牠們一個全新的視角及更多的視覺訊息。對此，史丹利博士（Dr. Stanley Coren）也提供一個有趣的實驗供大家參考，你只要將手握成拳頭擺在鼻子前，就可以體驗狗狗們看出去的世界。

3.期待某事

狗狗在聽到某些聲音或關鍵字時，就會觸發牠們對於某件事情的期待，像是：散步、吃飯或玩遊戲等等，促使牠們做出歪頭的舉動，想把聲音聽得更清楚，避免錯過任何牠喜歡的事物。

4.表現同理心

狗狗的心思非常細膩，可以察覺到主人的不對勁，這時牠們就會歪頭表現出疑惑，開始思考、評估目前的情況，最終給予主人安慰、親吻，展現出狗狗驚人的同理心。

5.想獲得獎勵

在訓練狗狗時，若每次牠做出歪頭的可愛動作主人都會給予獎勵，那麼聰明的狗狗就會將「歪頭」和「獎勵」連結在一起，為了獲得獎勵就會經常做出歪頭的動作。

6.健康出問題

雖然上述的原因都十分可愛有趣，但有時狗狗歪頭很可能是因為本身的健康出了問題，當牠們有了暈眩感時，就會歪頭來嘗試平衡身體、避免跌倒，若主人發現家中的狗狗經常歪頭、跌倒還出現噁心嘔吐的狀況，務必要趕緊帶牠們去看獸醫。