最近，有外國的飼主讓自己的愛貓挑戰抖音舞蹈，沒想到超謎樣又魔性的舞姿讓牠瞬間在網路上爆紅，吸引上萬名網友前來朝聖，更有人直接翻跳貓咪的魔性舞蹈，讓眾人都笑翻了。

抖音用戶「@stacyt904」日前上傳了自家愛貓Ruby跳抖音舞的影片，並寫道：「不知道牠在做什麼，但這實在太完美了」，畫面中Ruby雙眼失神地盯著遠方，站直了身體、挺著肚子，不斷地揮舞著自己的可愛毛掌，耳朵也不時地擺動著，而背景則是搭配了一首富含節奏感的流行歌曲「Savage」。

「貓舞王」Ruby魔性的幾個舞蹈動作讓牠很快就在網路上爆紅，讓上萬名網友全都笑到不行，紛紛留言：「這就像是我第一次學舞的樣子」、「說實在的這隻貓跳得都比我好」、「牠比我在抖音上看過的所有舞者都還要棒！」、「為什麼一隻貓都可以跳得比我好？」、「告訴牠牠跳得很好，只是下次可以再有活力一點」；甚至有網友還翻跳了Ruby的這段舞蹈，空洞的眼神和舞蹈動作都模仿的唯妙唯肖。

飼主也在留言中透露，這段影片是拍攝於去年年末，當時Ruby正盯著窗外做了這些謎樣的動作，她自己也沒想到Ruby會變得這麼紅。