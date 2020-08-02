毛孩平常乖巧可愛的時候就像天使一樣，但頑皮起來簡直比惡魔還恐怖！日前國外就有一名女網友正在拍攝家裡貓咪玩耍的可愛影片，沒想到貓老大一個不爽，竟然把她電腦的螢幕給啃爆！讓她瞬間傻眼。

美國洛杉磯一名叫做Kyra Lindsay的女子，養了一隻黑白相間的貓咪。日前她躺在床上用電腦時，貓咪突然跳上來撒嬌，似乎想叫主人陪牠玩，正當Kyra想用手機紀錄下這可愛的一幕時，貓咪竟然對著她的筆電一陣狠咬，瞬間就將螢幕玻璃咬碎，原本的電腦畫面也瞬間變成黑屏，讓她氣到直呼「有人要養貓嗎？」

影片爆紅後由「B.C.&Lowy」網站分享到YouTube，不少網友看了紛紛搞笑留言「快把你的貓借我，我老婆正在查我的手機」、「貓：啊我就以為咬下去會喵電感應啊」、「別大驚小怪，貓咪只是在幫妳測試螢幕是否耐刮」、「這很明顯是廠商的疏失XD他們應該警告使用者使用Macbook旁邊不能有貓」事後有人質疑Kyra的電腦根本沒有壞掉，是她自己調暗亮度想引起話題，Kyra則拍了後續影片證明螢幕真的被咬爆並表示：「我也很希望這是假的。」還抱怨因為修理時間太久，只好又買了一台新的筆電，害她差點破產，但這隻肇事的老貓卻完全沒有悔意，還一直吵著要吃飯。