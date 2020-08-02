不少人鞋子怎麼買總是少一雙，「愛鞋成痴」到被人笑稱為數蜈蚣的，但竟然有動物也有這奇怪的癖好！國外一名男子近日突然注意到家裡鞋子會突然失蹤，社區內還有許多鄰居也出現相同困擾，日前終於抓到「現行犯」，兇手的真面目讓所有人都驚呆了。

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

根據外媒報導，德國柏林采倫多夫區（Zehlendorf）一名男子近日發現自己的慢跑運動鞋不翼而飛，便在社區網站上提及此事，並提醒其他鄰居要多加注意，沒想到引出超多苦主，紛紛抱怨他們家也發生相同情況。不久後男子意外逮到「現行犯」，原來真正的兇手竟是一隻可愛的小狐狸。

從照片中可以看到小狐狸嘴裡咬著一隻藍色拖鞋，開心的在社區內趴趴走，該名男子也循線找到小狐狸的秘密基地，並當場查獲將近100多雙的鞋子「收藏」，但傻眼的是，裡面並沒有他消失的慢跑鞋。新聞曝光後，網友也留言「戀物癖？」、「好時髦的狐狸」、「很明顯是一隻母的狐狸，因為女人擁有在多雙鞋也不嫌多」也因為狐狸叼走的鞋子絕大部分都是一種橡膠製的休閒拖鞋，讓許多人笑稱牠是時尚警察，因為鞋子太醜才叼走不讓人穿。