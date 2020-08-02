YouTuber是現在不少年輕人的夢幻職業之一，不但捧紅不少素人，許多寵物也成為炙手可熱的明星。國外就有1隻小水獺在網路上擁有超高人氣，日前牠主人意外又收編了一隻小橘貓，本來很擔心2隻動物會處不來，還在家裡裝設了監視器觀察，沒想到竟目睹驚人的一幕。

水獺Sakura和橘貓Mochi成為感情超好的玩伴。(影片來源/YouTube/ma ko/如遭刪除請見諒)

日本一隻名叫Sakura的2歲水獺，是有42萬人追蹤的人氣「YouTuber」，飼主也經常在頻道內和粉絲分享牠的日常生活。今年6月初飼主意外撿到5隻小貓，陸續找到認養家庭之後，決定留下其中一隻小橘貓，並取名為Mochi。

Sakura跟Mochi剛開始接觸的時候有些緊張，飼主也十分點擔心牠們無法相處，沒想到2隻混熟後竟變成如影隨形的玩伴，飼主外出時透過監視器還看到牠們親暱的靠在一起睡覺，主人甚至透露Sakura現在是「不抱貓就無法入睡的水獺」，相親相愛的可愛模樣也融化一票網友，紛紛大呼「太療癒拉！」