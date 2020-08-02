貓咪天生熱愛追逐和抓捕，所以許多奴才都會陪貓主子玩躲貓貓的遊戲。國外有網友就在推特上分享一段小奶貓想要嚇主人的影片，站都站不穩卻還想嚇人的呆萌模樣讓主人忍不住笑出聲來，也融化所有網友。

kitten doing prank is the cutest thing ever pic.twitter.com/RWkybMp1sV — Kittens (@kittensfolder) July 27, 2020

國外推特帳號為「kittensfolder」的網友日前分享了一段影片，並寫道「小貓的惡作劇，是有史以來最可愛的事」只見一隻剛出生不久且全身雪白的小奶貓，聽到主人的聲音，便躡手躡腳的走到門邊躲好，靜待時機。等到主人走進房間就馬上連跳起來2次，試圖想嚇主人一跳，結束之後還快速溜走，似乎擔心被責罵，呆萌模樣讓主人忍不住笑出聲來。

短短13秒的影片曝光後，吸引將近150萬次的觀看次數還有13萬人按讚，不少網友紛紛留言「是忍者！」、「謝謝你讓我的今晚更加美好」、「我的貓也會這樣嚇我耶」、「這太可愛了」、「貓：被嚇到了吧」、「我曾經養的貓也會這樣，不過牠會在樓梯最上面，等你經過時，跳到你頭上」、「好啦好啦！我被嚇到惹」。