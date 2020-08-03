只要是上班族，公關是你一定要會的本領！每個發光品牌的背後，都有一種公關力，在爭奪眼球的時代，如何打一場漂亮的品牌戰？溝通表達×關係經營×危機處理，從小編到CEO，都在向公關學的26堂品牌課！世紀奧美公關創辦人、業界打滾三十年，公關教母丁菱娟告訴你：從品牌定位、關係經營到危機處理，都與公關有關。掌握媒體喜好、架構「主要訊息」，就能清楚為品牌說一個好故事；運用「三階段」危機處理，不僅安度爭議風暴，還可以獲得掌聲；了解你的「利益關係人」，不用砸下大筆廣告預算，也能讓人主動分享你的好。

【精彩書摘】

架構主要訊息是在接受採訪或對外發言時，必須有的準備，甚至在做簡報、寫郵件、重要談判時，都非常受用。

架構主要訊息能幫助我們在寫新聞稿時，給予清楚的主軸和關鍵訊息，讓記者對新聞稿想表達的事項一目了然，減少誤解。另外，也能幫助受訪回答時聚焦內容，避免天馬行空、不知所云。

架構的方式其實很簡單，先把結論放在前面，當作主題，再找三個有力的支持點去支持這個主題，最後結尾時，再強調一次主題，讓整個談話內容，扎扎實實、有頭有尾。這個架構就像蓋房子，「標題」當屋頂、「結論」當地基、三個強而有力的柱子作支撐，形成堅固的房子，所以我們也稱它為「訊息房屋」（Message House）。

為什麼溝通時要準備主要訊息？根據科學研究，人類會在接受訊息的一天內，忘記所聽所聞的三分之二，而在一個月後，忘記九十八％。所以説話若沒有主要訊息，聽者的注意力會無法集中，精神也容易渙散。到最後，變成各說各話，完全沒有達到溝通目的，甚至還可能讓對方會錯意，產生誤解。

在我輔導多位企業主對外發言的經驗中，我發現，縱使像企業主這樣見多識廣的領導者，在毫無準備又被記者追問的狀況下，也容易將不想傳達的話脫口而出，事後後悔不已。

所以，預先規劃主要訊息，能讓我們在準備充分的狀態下，減少發言失誤，以及傳遞必須傳達的訊息，成為發言時保護組織和保護自己的盾牌。

出口成文章，陌生話題也能精采有料

在這裡，我舉一個親身的例子。

多年前，我接受報紙媒體專訪，題目是「名人談理財」。理財並不是我的專業，我應該拒絕，但這位記者以另一位受訪者爽約，版面即將開天窗為由請我幫忙，我只好答應這個我並不熟悉的訪談。

既然答應，就得好好準備，否則若只是聊天，最後內容毫無重點和價值，不僅是浪費記者時間，也辜負讀者的期望。因此，我當然要站在媒體的立場，設想讀者想看的內容，在忠實又不無聊的情況下，說出自己的理財之道。

當時，我看了採訪大綱，第一題破題就問我的理財哲學。理財哲學就是理財觀，於是我想了八個字來形容：「守中求穩，穩中求進」。意思是，我的理財觀念是保守中求穩定，穩定後再求進步。這八個字也定調了整篇文章的主軸，同時也是我希望被刊登的標題。

我從這個主軸切入，然後再找三個支持點支撐我的論述。例如，我因為工作忙碌，不會做短期操作；有閒錢可利用時，我會考慮買房地產、債券或規劃儲蓄投資商品等。

我再進一步說明，第一，我很忙，所以購買屬於穩定長期投資的房地產，不需要花太多時間管理。第二，我買保本的債券或債券型基金，因為它也是長期投資，而且可以固定配息。最後，若再有餘錢，我會選擇買投資型保單，一方面可以保險，二方面有一點投資功能。

結語時我強調，我是個保守型的理財者，因此理財商品會以穩健的不動產和債劵為主，其次才是儲蓄型的投資標的物。我完全捨棄風險高的商品，如股票或衍生性投資商品。最後，我再重複「守中求穩，穩中求進」八個字作結。

這樣聽起來，是不是一個很有邏輯的架構？標題八個字是屋頂，而房地產、債券和投資型保單是支撐屋頂的梁柱，最後再重複一次主軸，便是形同地基的結論了。所有談話內容都鎖定在這個房子的架構上，不會隨便離題，聽的人清楚明白，被誤解的機率也小了。

此外，有些講者脫口而出就是金句，容易被記者採用，成為標題。有些人雖然長篇大論，聽者卻完全找不出重點。這就是我強調的，若沒有學習架構主要訊息，容易在受訪當下脫稿演出，被記者斷章取義，也不足為奇。

(本文摘自《影響有影響力的人》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

丁菱娟

•作家•影響力學院創辦人•世紀奧美公關創辦人•大學兼任副教授•新創公司導師•公關基金會執行董事

擁有三十多年公關行銷經驗，服務過上百家客戶，多年來，公關的訓練讓她深具同理心，熟諳企業溝通之道。堅信「公關」的力量，能幫助企業提升形象和聲譽，展現高度的戰略思維，以及發揮影響力，成為業界標竿。

致力讓更多人了解公關，翻轉其迷思；也致力於協助台灣年輕創業團隊積極創新，砥礪職場年輕人擁有正確的工作態度，活出自己的價值。

於《天下》雜誌、《商業周刊》、50+等社群媒體及雜誌開設專欄，著有《你不必走得快，但一定要走得遠》、《無畏的膽識》、《你拿青春做什麼？》、《專業與美麗》等書。2013年獲選亞太區CMO創業類女性領袖獎。

她創業成立的公關公司，2002年購併加入奧美公關傳播集團，54歲辭去董事長職位，勇敢開創斜槓人生。