全員公關時代，為什麼小編、自媒體、YouTuber到CEO都要學公關？

•CEO：從生意人蛻變為企業家，精準傳遞企業理念和文化

•自媒體：在茫茫網海中確立定位、抓穩目標族群與建立形象

•公司小編：主導議題、創造流量，應對網友不留下負評

想提升品牌能見度的——

公關力讓品牌擴大聲量，黏緊員工和粉絲，切入公眾議題和社會責任，提升品牌形象

想成為公關的你——

花言巧語不是公關的入場券，以「誠信」為根本，以「溝通」為主軸。

挖掘品牌的優勢，經營好關係，就能得到好關係。

「公關的最高境界，是影響有影響力的人，

唯有真誠溝通、長期經營關係、有邏輯地說服、切入公眾利益，才可能說服有影響力的人。」──丁菱娟

【精彩書摘】

說來有點汗顏，我並非傳播相關科系畢業，沒學過公關課程，但卻成為公關人。我所有在公關方面的知識和工具，都是在職場上做中學，學中做。加上公關非常重視實戰經驗，符合我喜歡學習和靈活應變的個性，所以才會一直在這個領域深耕。

我發現，在學校學什麼並不重要，重要的是學習的態度和思維。許多大學生想進入公關公司工作，但礙於自己非本科畢業，擔心無法被錄取。

老實說，我不在意求職者的畢業科系，反而看重的是學習的熱情。所以那些樂觀、正面思考、好奇、樂於學習和成長的人，總是吸引著我，他們的表現也都非常亮眼，因此，千萬不要因為所學，限制了自己。

話說回來，從事公關工作後，我才慢慢知道，有個關鍵詞叫做“Stakeholder”，中文翻譯為「利益關係人」，這個字就是公共關係的核心，也是公關人運作公關的力量。

每家企業、組織都有不同的利益關係人，如政府、客戶、社區丶公（工）會、員工、投資人、消費者、媒體等等，這些人都會影響企業的利益關係，所以稱之為利益關係人。

而公關處理的公共關係（Public Relaitons, PR），就是指組織、企業和利益關係人之間的關係，讓企業能夠營運順暢，所以統稱為公共關係。

基於這樣的概念，過去全球公關的產業組織，分工細緻。針對不同的利益關係人，衍生出專門經營投資人關係的財務公關公司、專門經營政府關係的政策公關公司，奧美也曾在澳洲購併一家以做員工關係為主的內部公關公司（Internal PR）。

而在產業別上，公關處理的產業類別也同樣愈分愈細。有科技公關、醫療公關、企業公關、財務公關等等，像我早期創業，就是鎖定科技業的科技公關。當經營關係的對象和客戶產業逐漸分工細緻化，的確幫助公關業開啟「客戶聚焦」的特點。

現今的公關，除了產業分工之外，還必須結合科技、廣告、數位能力，跟上行銷4.0的趨勢，以解決客戶「品牌溝通」的目標。

認識利益關係人之後，我慢慢理解經營關係的範疇，在處理關係上，靈敏度也增加不少。

利益關係人這個關鍵字，幫助我在從事公關工作時，學習分析每個人在議題上的角色和需求，很快地排列不同事件不同利益關係人的優先順序，擬定客戶對外的溝通策略，也可以有效率地協助客戶釐清問題，並提出解決方案。

找出公關活動，究竟想被「誰」看見

客戶有時候尋求公關協助，並不是很清楚自身的真正需求。例如，有次客戶告訴我，他想籌劃活動來增加公司的知名度和銷售量。但在與客戶談話後，我發現增加銷售量不是公司最主要的目的，反而是藉由活動被股東看到，得到股東和潛在投資者的支持，進而順利募資，才是辦活動的主因。如此一來，策略規畫和訊息傳遞管道，都會有所不同。

清楚客戶的重要利益關係人後，我就知道辦活動要影響的不是消費者，而是股東群。所以，企劃方向最好以「增加股東對公司的信心」為設計考量，有沒有提升知名度和銷售量，反而是其次，這樣的企畫案，才會滿足客戶的真正需求。

我經常開玩笑地說：「要害一個人，就鼓勵他去創業。」看了利益關係人關係圖後，應該不難理解，創業必須應付複雜的利益關係。

現在經營管理企業，不再只是打好客戶關係，還要面面俱到，讓這些利益關係人成為企業的最佳支持者或宣傳者，必要時，還能在企業有難時，為企業背書、發聲。

現在是透過社群溝通的年代，企業管理利益關係人的角度也稍有改變。

從以「企業」為中心，往外發散至管理相關利益關係人的模式，演變為以「議題」為中心，企業必須視對議題的專業度與影響力，連結不同的利益關係人來支持議題，達到為企業形象加分的目的。

(本文摘自《影響有影響力的人》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

丁菱娟

•作家•影響力學院創辦人•世紀奧美公關創辦人•大學兼任副教授•新創公司導師•公關基金會執行董事

擁有三十多年公關行銷經驗，服務過上百家客戶，多年來，公關的訓練讓她深具同理心，熟諳企業溝通之道。堅信「公關」的力量，能幫助企業提升形象和聲譽，展現高度的戰略思維，以及發揮影響力，成為業界標竿。

致力讓更多人了解公關，翻轉其迷思；也致力於協助台灣年輕創業團隊積極創新，砥礪職場年輕人擁有正確的工作態度，活出自己的價值。

於《天下》雜誌、《商業周刊》、50+等社群媒體及雜誌開設專欄，著有《你不必走得快，但一定要走得遠》、《無畏的膽識》、《你拿青春做什麼？》、《專業與美麗》等書。2013年獲選亞太區CMO創業類女性領袖獎。

她創業成立的公關公司，2002年購併加入奧美公關傳播集團，54歲辭去董事長職位，勇敢開創斜槓人生。