狗狗大多都非常乖巧聽話，但牠們同時也極具活力和元氣，可愛的模樣讓許多人們都相當喜愛。最近，在微博上瘋傳著一段影片，一名大叔帶著2隻愛犬外出，他將手上的提袋打開後，狗狗竟會主動排隊進入自己的袋子裡，乖巧的行為讓網友們都十分羨慕。

在影片中可以看到，一名大叔帶著一黑一白的毛絨絨狗狗外出散步，當時他們正處在一個人來人往的路口，而大叔手上還拿有2個袋子，只見他首先微彎下腰，打開了紅色的提袋，右邊那隻黑狗就主動上前跳進袋子中，當他打開下一個白綠相間的袋子時，則換白狗跳入裡面，2隻狗狗相當乖巧，即使進入了袋子中也是文靜地等待主人的下一步動作，最終大叔提起了2個袋子越過了馬路。

網友們看見影片後都驚訝於狗狗的聰明與聽話，同時也感到非常羨慕，紛紛留言：「他們還能分清自己要進哪個，不爭不搶，太乖了」、「原來是狗物袋的部分」、「好可愛！好聽話啊！」、「太乖了，我缺的就是這種狗」、「袋子有了，狗上哪兒領？」。