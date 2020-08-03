大部分的狗狗精力都非常充沛，需要主人陪伴牠們外出散步、奔跑，或是一同玩遊戲來消耗發洩，而有些狗狗也相當親人，只要看見人類就會很友善地和他們互動。英國一隻10歲的狗狗日前和主人一起出門，在路上看見了一個人後就興奮地咬著球球想要和對方玩「你丟我撿」的遊戲，然而這個對象竟是一座「雕像」，一旁目睹全程的主人頓時哭笑不得。

根據外媒報導，10歲的切斯特（Chester）前陣子和主人一同到英格蘭的守望港（Watchet Harbor），牠看見了一個人類坐在路邊似乎相當悠閒，於是立刻咬起自己的球球跑到對方面前，把球遞給他之後就用濕潤的大眼緊盯，希望對方可以和自己一起玩「你丟我撿」的遊戲，等了一會兒，切斯特發現那個人沒有任何反應，立刻咬著球轉了幾圈，向他展現自己的才藝示好，不過結果仍舊不如預期。

目睹全程主人對於愛犬的舉動相當哭笑不得，因為切斯特想一起玩耍的對象竟是一座漁夫造型的「雕像」，一名男子似乎也看不下去狗狗期待落空的樣子，將球放到了雕像的手上，意外地製造了「丟球」的效果，讓切斯特感到非常開心。