今年的兩廳院夏日爵士戶外派對，除了令人期待的夏日爵士菁英大樂團，今年還邀來新一代的跨界歌姬9m88（小芭）與被暱稱為「小白老師」、擅長結合原住民音樂與爵士樂的李守信，讓樂迷可以無懼疫情，在通風良好、維持安全社交距離下欣賞全台派的爵士風情。

夏夜中，在廣場上與爵士節奏一起搖擺的戶外派對，是台灣樂迷不想錯過的音樂盛會。今年在全部MIT陣容中，將完美展現了台灣爵士樂音樂家多年專精耕耘的成果，有大樂團、有新星女聲，還有原民音樂與爵士樂的精采結合。

新秀亮相 新星獻聲

一日三場的戶外音樂會，最先登台的是由兩廳院爵士音樂營優秀菁英組成的「兩廳院夏日爵士菁英大樂團」演出，今年邁入第十三年的音樂營旨在培育國內爵士音樂新秀與愛好者，每年暑假徵選節奏組、管樂組和人聲組三組有潛力的新生代樂手參與，邀請國內外爵士大師親自前來做短期指導後，結訓後於夏日爵士戶外派對的大舞台上帶來超高演出水準的表演，每年都吸引萬人朝聖。

第二場是由甫入圍二○二○年金曲獎「最佳新人獎」和「年度歌曲獎」9m88（小芭）領軍，小芭是新一代備受注目的跨界歌姬，仍在紐約進修爵士人聲的她能唱能寫，擁有歌壇中較少聽到的中音女聲，歌聲絲滑順耳還有一點慵懶風味。她的音樂類型難以界定，交織著新靈魂樂、爵士即興、節奏藍調與流行曲風，創作的歌曲甜蜜中又帶點嘲諷戲謔，自嘲是千年feature怪的她這兩年因鮮明的風格在獨立樂壇爆紅，深受年輕人喜愛。此回獨挑大梁現場演唱搭配四重奏樂器編制，邀請著名的爵士鐵琴好手蘇郁涵跨刀演出，徹底展現9m88的聲音魔力。

拉丁與原鄉混搭 找尋共通節奏

壓軸邀請在台灣深受音樂人喜愛、大家暱稱為「小白老師」的李守信，是王力宏、李玟、阿妹、張清芳、王菲、林憶蓮等歌手表演舞台上的重要推手，也是台灣獨立音樂（曾與林暐哲、李欣芸和金木義則合組Baboo樂團）與拉丁打擊樂的先驅。小白老師是花蓮泰雅族人，基因裡幾乎與生俱來的音樂天賦，讓他靠著自學爵士鼓與拉丁打擊樂器，尤其專精於爵士鼓演奏，長期在世界各地推廣原民音樂結合爵士樂，此次的戶外演出他將率領全明星陣容組成的「國會大樂團」，將拉丁爵士混搭布農族原鄉音樂，在相異的曲風中找到共同的節奏精神。

超前部署的戶外音樂會，讓我們保持安全社交距離，一家大小席地而坐，在晚風夏夜享受台灣最棒的戶外爵士派對！

2020台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對

8/22 18：30 台北 兩廳院藝文廣場

INFO 02-33939888

(本文摘自《PAR表演藝術 8月號第332期》)