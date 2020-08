這週我們就要喜迎父親節了,在英語中跟父親有關的詞彙有哪些呢?要感謝父親時又可以說什麼呢?讓我們一起來看看,說不定也會碰上多益時事題的單字。

在台灣父親節是八月八日,聰明的讀者一定可以理解這是華人文化透過「八八」與「爸爸」的諧音所訂下的日子,而別的國家可就不一定是這個日子了。世界上的父親節一共有超過25個日期,有超過80個國家的父親節落於六月,尤其是第三個星期天。在大多數國家,父親節不是國定假日(public holiday)。

父親節的英文說法便是「父親的節日」Father’s Day。表達慶祝節日上有很特定的動詞用法,除了常見的celebrate之外,在節日的慶祝動詞上也很常使用observe。

Countries observe Father’s Day in their own ways.

(國家以不同的方式慶祝父親節。)

感謝爸爸可以用的詞彙

1. You the best! / You are the best father!

(你是最棒的!/你是最棒的父親!)

單純說「最好」是最常見的祝賀詞,但也是最沒有特色的。要注意當使用最高級時「因為最好的只有一個」,所以前方要有定冠詞the。而因為對大多人而言,父親只有一位,所以You are the best father的說法絕對真誠。

2. I am so proud to be your son/daughter.

(我以身為你的兒子/女兒為榮。)

這是拐著彎感謝的好方式,因為父親很棒,所以就以身為其子/其女為榮了。

3. You are the one I always turn to when I need help/advice.

(當我需要幫助/忠告時,你是我第一個想到的人。)

Christina Aguilera的名曲〈I turn to you〉的意思就是「轉向……求助」,當需要幫助或忠告時第一個想到,絕對是值得信任的展現。

4. Thank you for being there.

(謝謝你在。)

其實很多小孩需要的,無外乎是在身邊的陪伴。但是很可惜,根據1111人力銀行與Yes123的調查,因為父親經常是家中的經濟支持者,所以更有可能成為與小孩較生疏的人。

5. You are the man I want to be.

(你就是我想成為的樣子。)

表示自己希望成為對方的樣子,大概是表達尊敬與喜愛最好的方式了。

跟father與dad有關的常用口語詞彙

本區呈現許多跟Dad有關的詞彙,但請注意,這些詞彙大多都是口語用法,故於正式的文件或場合中,請務必避免使用。

● Dad joke

本用法常被誤用於Dad’s Joke,使用時請萬萬不要加上所有格,直接以Dad Joke兩字呈現即可。

根據Merriam Webster字典的定義,Dad Joke的意思為「a wholesome joke of the type said to be told by fathers with a punchline that is often an obvious or predictable pun or play on words and usually judged to be endearingly corny or unfunny.(爸爸常會說的笑話類型,有著過於明顯或可預測的雙關語、或文字遊戲梗句,但通常老套或無趣。)」

雖然這些笑話通常不見得好笑,但是在閱讀Dad Joke時,卻常常可以知悉許多歐美的文化。在此特別呈現兩個知名的Dad Joke:

Child: I'm hungry!

Father: Hi, Hungry, I'm Dad.

(小孩:「我餓了!」)

(父親「嗨!餓了!我是爸爸。」)

這邊的雙關語是「I am」有介紹姓名與狀態的兩種含義,所以父親故意不以「我餓了」的方式解釋,而以「我是Hungry」的方式解釋。

Q: What do you call a mermaid on a roof?

A: Aerial.

(Q:「你如何稱呼屋頂上的美人魚?」)

(A:「空中的。」)

這邊的雙關語要看過迪士尼出品的動畫電影「小美人魚(The Little Mermaid)」才行,因為其中的主角美人魚就是Ariel,與aerial(空中的、在空氣中的)的拼法不同,但發音相同。

● Dad Bod

Dad bod是Dad Body的簡稱,也就是有點啤酒肚的老爸身材,相對應的是六塊肌與人魚線。六塊肌的說法是six-pack。這個說法的原型是six-pack of beer,六罐玻璃裝的啤酒。

This exercise will quickly help you get your six-pack abs.

(這個運動會快速讓你擁有六塊肌。 )

人魚線可不要說成mermaid line。解剖學上的英語用法是iliac furrow(髂溝),因為人魚線就是髂肌的溝痕。除了這個正式用法外,其他常見的用法都與希臘神話有關,因為在希臘神話中每個神祇都是身材超好的美男子。配合用語為girdle(束腰帶)或是belt(腰帶),所以人魚線可以稱為:

Apollo’s belt / Adonis belt:Apollo是太陽神,Adonis是希臘神話中的美男子。

Hercules’s girdle / Athlete’s girdle:Hercules是希臘神話中最有名的大力士,athlete則是運動員。

口語上更常用的說法是v-shaped或是v-cut abs,ab是abdominal腹肌的意思。這邊要記得作為複合形容詞時,結構是「形容詞」加上「名詞-ed」。

● Who’s your daddy?

這個句子不是問句,而是激問法。Who’s your daddy的意思就是I am your daddy。在許多電影中都可以看見這樣的對白,表示現在是我說了算,我才是老大,跟台語中常自稱「拎杯」有異曲同工之妙。

【多益模擬試題】

1. Thank him for ____ us. We were in great trouble last night.

(A) helps

(B) helped

(C) helping

(D) help

2. She is a ____ girl.

(A) blonde-hair

(B) blonde-hairs

(C) blonde-haired

(D) blonde-hairing

詳解:

1. 正解為(C)。題意為「感謝他幫助我們,我們昨晚麻煩很大。」Thank for後方需要加上名詞,故動詞加上ing形式之後成為動名詞,具有名詞詞性。

2. 正解為(C)。此題考的是複合形容詞,複合形容詞的格式為「形容詞-名詞ed」,請特別注意若拿掉hair,僅有blonde為單純形容詞,亦可接受。