這真的太神奇了！近日，網路上流傳著一段「黑天鵝餵鯉魚」的神奇影片，只見這隻黑天鵝先是從籃子中咬了一口乾糧，隨後便低頭放入水中，一群鯉魚則浮出水面爭先恐後地搶食，這罕見的行為讓不少網友看了以後都非常震驚，不過有專業網友便出面解答背後的原因。

黑天鵝「餵鯉魚」的畫面讓網友們非常震撼(影片來源/YouTube/HANMYO459)

在影片裡，一隻站在水邊的黑天鵝先是從旁邊的籃子中咬出了一口乾糧，接著就低頭將食物送進水池當中，裡面的鯉魚們見狀後紛紛游出水面，爭先恐後地搶著食物，之後黑天鵝又重複了好幾次相同的動作，看起來很有耐心地在餵食著每一隻鯉魚，整個畫面就像是慈祥的母親在餵自己的小孩一樣。

網友們看到影片後都非常驚訝，紛紛留言：「黑天鵝很有愛心，把鯉魚當成自己的孩子對待，很感動」、「自己養的食材，放心」、「自己養的肉質肥沃，味道鮮美」；不過，有專業的網友就對此作出解釋，表示許多鵝和鴨子在吃飼料時會因為太乾難以下嚥而選擇「一口飼料一口水」，而那些鯉魚其實就只是來「撿漏」的而已，並不是真的在餵魚。

2013年就早有人拍到了黑天鵝餵魚的畫面(影片來源/YouTube/日向龍太朗)

據悉，這段影片於2018年在日本宮崎市鳳凰自然動物園所拍攝，只不過最近被網友翻了出來，才又引起熱議，而且有趣的是，從2013年就已經有人目擊這隻黑天鵝在「餵魚」的畫面。