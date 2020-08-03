美國舊金山一對新人伴侶在日前舉行了線上婚禮，儀式結束後兩人拍攝了一張婚戒照，沒想到抱在懷裡的愛犬竟也偷偷伸出了自己的腳掌，可愛的萌掌瞬間讓這張照片更加特別且意義非凡。

my husband and I tried to take pics of our rings and our dog didn’t want to feel left out???? pic.twitter.com/pAQVLEmwBo — Shon (@shonwashed) July 28, 2020

根據外媒報導，華盛頓和約翰（Washington and John）兩人已經交往11年，雖然在幾年前已經訂婚，不過一直都沒有真的結婚，而今年新冠肺炎疫情大爆發，讓兩人有種想要步入婚姻的緊迫感，於是在日前舉行了線上的婚禮儀式，並邀請親朋好友們透過視訊的方式觀禮。

在儀式結束後，這對新人伴侶想要拍張甜蜜的婚戒照來紀念這一刻，等到檢查照片的時候他們才看到兩人所飼養的13歲杜賓犬竟然悄悄地也伸出了自己的腳掌，疊在他們的手上，讓照片變得更加特別。事後，華盛頓將這張意外的可愛照片分享到推特中，並寫道：「我和我的丈夫試著為我們的婚戒拍照，但我們的狗似乎不想被遺忘」。

這張照片很快就吸引了大批網友前來朝聖，至今已有超過30萬人按下愛心，大家對此都感到相當溫馨，「所以牠的戒指呢？」、「這是一隻多完美可愛的小爪子」，而華盛頓和約翰對於愛犬深受網友喜愛感到非常開心，「我們從寵物身上得到了無條件的愛和快樂，不過我們卻很快就將牠們遺忘，但就像是所有父母一樣，你所要做的就是讓別人提起毛小孩時，可以盡情地炫耀與分享照片」。