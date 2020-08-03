爸爸在家庭裡面經常扮演比較嚴厲的角色，讓孩子們心生敬畏，想不到連野生動物也吃這一套？國外一名男子日前意外發現有一隻黑熊想要打開他的車門，情急之下便發出了像爸爸斥責小孩般的叫聲喝止，沒想到黑熊竟然真的乖乖關上車門離開，讓他當場笑翻。

國外一名男子竟然用「爸爸口吻」成功罵退野生黑熊(影片來源/YouTube/ViralHog /如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，上月23日，一名男子帶著妻子到美國田納西州蓋特林堡（Gatlinburg）山區度假，順便一起慶祝生日。當他們抵達森林小屋後竟發現有一隻黑熊正緩緩朝著他們的車子靠近，還像人類一樣用後腳站立，並聰明的用爪子將車門打開，讓該名男子忍不住發出驚呼。眼看黑熊就要登上愛車搗亂，該名男子在情急之下用類似爸爸訓斥口吻怒吼「嘿！不行，不能這樣！」神奇的是黑熊聽到就立刻把車門關上，讓該名男子忍不住笑出來。

不久後黑熊再度嘗試打開車門，男子也故技重施對它兇吼「嘿！」果然黑熊又一次乖乖的將車門關上，並默默低著頭離開，就像做錯事的小孩。影片曝光後在網路上遭到瘋傳，該名男子事後也表示是因為家裡有3個兒子，所以他經常會使用「爸爸口吻」阻止他們做不該做的事，沒想到竟然也對黑熊也有同樣的效果，讓他十分驚喜。