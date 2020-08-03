飼主經常會被毛孩無厘頭的舉動給逗樂！國外一家人日前帶著孩子和家裡養的狗狗一起放沖天炮，沒想狗狗竟然興奮到隨著沖天炮一起「飛上天」，讓全家人全都笑翻，影片也在網路上瘋傳。

國外有一隻狗狗陪飼主一起放沖天炮，竟然興奮到一起「飛天」。(影片來源/FB/Mark Talaeai/如遭刪除請見諒)

一名住在夏威夷懷厄盧阿（Waialua）的男子日前帶著家人和狗狗一起在院子放沖天炮，從他附上的影片可以看到，媽媽將一根放在瓶子裡的沖天炮點燃，小朋友和狗狗則興奮的圍在旁邊等候，狗狗更是緊盯不放，感覺非常期待。沒想到煙火一飛上天，狗狗竟然跟著一起同步「飛起」，還展現了華麗的後空翻，讓全家人當場笑瘋。

影片曝光後在網路上吸引將近673萬次的觀看次數，還有將近20萬次分享，網友看了紛紛留言興「笑死」、「看了好想養狗」、「怎麼不知不覺看了半小時」、「感覺會被做成迷因」、「狗狗很入戲」、「興奮到模糊」、「狗狗太可愛了吧」、「只有我覺得爸爸笑聲很魔性嗎」。