活潑好動的柴犬是最受歡迎的寵物之一，但看似呆萌的牠們調皮起來也是沒在跟你開玩笑的！日前一名飼主就在臉書上抱怨，表示家裡的柴犬竟然趁著自己不注意將家裡一秒變成沙灘，讓她忍不住崩潰直呼：「連神明看到都搖頭。」

ruru竟然趁主人不注意咬破檀香粉，讓家裡一秒變沙灘。(圖/原PO授權提供)

一名飼主在臉書上替家裡剛滿1歲的柴柴ruru創辦了「捲尾兒ruru的快樂生活」粉專，也經常在上面和粉絲分享日常。日前她在社團「柴犬司令部」發文，表示調皮的ruru竟然趁她不注意時將一包20公斤檀香粉咬爆，讓整間佛堂一秒變成沙灘，讓她忍不住崩潰直呼「誰能跟我說柴犬為什麼像瘋子？為什麼無法停止搗蛋！我真的是…好想扁自己，為什麼要養柴犬？」

飼主透露ruru是從牠剛出生時就開始養，生性調皮，就算每天帶牠出去散步2次以上，每次至少2小時，還是無法消耗牠旺盛的精力。照片曝光後笑翻一票網友，不少人紛紛留言「海邊到了」、「他在明示夏天到該去海邊了」、「旁邊再加個水就變成海啦XDDDD」、「搞不好檀香畫有透露著威力彩號碼的玄機喔」、「原來是沙漠啊？我以為是房間呢～～」、「要幼柴不搗蛋... 太難了」、「恭喜養到真的柴犬」。