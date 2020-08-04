作者沃西基被學生暱稱為「沃姊」，她教養出三位超級女兒，大女兒蘇珊是Google元老、現任YouTube執行長；二女兒珍妮是頂尖醫界學者；三女兒安妮則是基因生技公司23andMe的共同創辦人。沃姊的方法不只幫助孩子在學校成功，更能培養孩子練成出社會後被需要的能力──面對陌生挑戰，能持續自我學習、善於與人合作解決難題。全球教育界、企業界都想到沃姊的教室取經，找出成功的祕密方程式。

【精彩書摘】

諾貝爾獎沒有親職或教育獎項，但應該要有的。親職和教育，是人在社會中做的最重要的兩件事。

所有父母都對孩子寄予希望和夢想，希望孩子健康、快樂、成功，也不免有全天下父母皆有的恐懼：孩子是否平安？她能不能找到此生的目標？在競爭激烈，甚至充滿敵意的世界，能不能走出自己的路？我還記得剛生下大女兒，把她抱在懷裡，這種無以名狀、躲在潛意識的憂慮，也一下子湧進窄小的分娩室。

跟全天下父母一樣，我也把女兒視為希望。希望自己的孩子快樂自信，有所成就，活出有意義的一生。這個相同的願望，將不同國家、不同文化的人連結在一起。我的教書生涯很長，有幸能到世界各地參與會議。不論是阿根廷教育部長、中國的意見領袖，還是憂心忡忡的印度家長，大家都想知道如何幫助孩子活出美好的人生。

目前看來，沒有人有答案。親職專家把焦點放在睡眠、飲食或紀律等面向，大多比較狹隘。這些雖然很重要，但我們真正需要知道的是如何讓孩子養成價值觀和能力。我們還必須面對近年大規模的變化，機器人和人工智慧的時代，孩子要怎麼出人頭地？變化席捲每一個人，我們都盼望孩子跟上時代。我們知道家庭和學校需要改變，但我們不清楚做法，也不知道該怎麼堅持我們心目中最重要的價值，怎麼教養出能駕馭潮流的孩子。

我還是年輕媽媽時，也有相同的焦慮。我找到並採納了僅有的些許建議，但大多數時候，我決定相信自己。我從不會讓孩子置身險境，但也絕不會妨礙她們體驗人生、冒考慮過的險。比起其他，我最希望先培養她們成為獨立的孩子，再長成獨立、自信的大人。我認為她們如果能自己動腦思考，自己做出決定，未來遭遇任何挑戰她們都能應付。

我的孩子有所成就，絕對不全是我的功勞，但她們確實都長成優秀、有愛心也有能力的人。蘇珊是YouTube的執行長，珍妮是兒科醫學教授，安妮則是23andMe基因技術公司的共同創辦人兼執行長。她們各自在競爭激烈、多由男性主宰的行業攀至頂點，憑的是追隨興趣及獨立思考。看到女兒嶄露頭角又不失堅持的勇氣與正直，是我這一生最大的回報。

教高中生新聞學近四十年，我始終把學生當成專業記者來看待。我有幸教過許多不凡的年輕人，包括我們學生報紙的第一任主編，現在是史丹佛醫院的兒童心理師佛漢（Craig Vaughan）；《經濟學人》編輯艾普史坦（Gady Epstein）；籃球好手林書豪；倫敦大學學院神經科學教授林登（Jennifer Linden）；加州眾議員博曼（Marc Berman）；以及獲獎演員詹姆斯‧法蘭科（James Franco）。上百位學生跟我說，我在課堂上教給他們的價值觀，深刻影響了他們對自己的觀感，也影響他們往後的人生。

時常有家長問我的建議，老師也好奇我為什麼能找到方法引導學生。我的方法引起全球許多人的共鳴，因為它是教養與教學困境的解藥。焦慮、管教問題、同儕壓力，以及對科技的恐懼遮蔽我們的判斷力，也傷害著我們的孩子，我的方法可以與之對抗。

父母常常把孩子的情緒視為自己的責任。我們會不計代價，不讓孩子吃苦受挫，這也代表他們永遠無法自己面對逆境，反而懼怕周圍的世界。我們還教孩子只關注自己的表現──必須追求好成績，讀頂尖大學，找到好工作。孩子整天忙著關心自己，沒時間想怎麼幫助別人。善良和感恩往往被忽略，然而研究顯示，擁有這兩項特質才最能令人生感到快樂。

教學現場也有失能的現象。學校仍沿用二十世紀的教學風格，訓練學生聽命行事，為一個已不存在的世界做準備。學生忙於學習指定的學科，而不是透過自己有興趣的事物來學習。課程設計旨在迎合測驗，而不是傳授真實世界用得上的技能。最可怕的是，這套過時的制度教我們聽話──不是創新或獨立思考，而是服從。等到畢業那一天，我們居然是在慶祝從此不必學習了！

想想這樣的教學和教養，難怪孩子長大後變得沮喪又焦慮。根據統計，美國十三到十八歲的青少年當中，約有三成患有焦慮相關疾病。在印度，研究顯示三分之一的高中生有焦慮症狀。挪威公共衛生調查發現十四至十五歲的受訪者當中，有超過五成的人經常感到「悲傷或不快樂」，近半數的人感到「焦躁不安」。

應該有更好的辦法才對。我們把教養變成複雜又反直覺的苦差事，充滿恐懼和自我懷疑。我們筋疲力竭，因為我們做牛做馬為求孩子幸福快樂。我們擔心孩子會熬不下去。沒申請到幼稚園名校，我們苦惱；同齡孩子都會認字了，自家孩子卻還不會，我們就會心煩。其實正是我們，為孩子創造出過度競爭的瘋狂世界。教養其實很簡單──只需要重拾幾個基本原則。借助數十年來身為母親及教育者的經驗，我辨別出五個基本價值「TRICK」：信任（Trust）、尊重（Respect）、獨立（Independence）、合作（Collaboration）、善良（Kindness）。

信任：家長心存恐懼，讓孩子也恐懼──不敢做自己、不敢冒險、不敢挺身而出。我們若對自己有信心，就能信任孩子踏出重要的每一步，慢慢培養自己的力量。

尊重：孩子各有天賦，都是送給這世界的禮物，父母的責任是去培養那項天賦。這跟告訴孩子要當怎樣的人、選擇怎樣的職業恰恰相反：尊重，是在孩子追求自己的目標時，在一旁支持他們。

獨立：獨立的孩子有能力化解逆境、挫折和無聊。即使周圍一團混亂，孩子仍會感覺到自己是能控制局面的。

合作：在二十世紀，守規矩最重要，父母主宰全局。二十一世紀，唯命是從不再有用，我們不該再指揮孩子，而要徵詢他們的想法，與他們一起找出解決方案。

善良：善良包含感恩和寬恕、為他人服務。我們應該讓孩子看見，改善他人的生活，才是最有價值的事。

企業界也肯定TRICK的力量，並開始採用這些價值。TRICK不只關乎養育快樂且成功的孩子，也有助於把人們最好的能力引導出來，任何年齡層都適用。企業希望員工有毅力、會獨立思考，能團隊合作，並且能適應不斷變化的世界。現在，有全球連鎖飯店開始採用TRICK訓練員工； Gap、德勤（Deloitte）、沃瑪超市和麥當勞，都開始採納類似TRICK的企業哲學。

TRICK真的適用於每一個人，不論年齡、文化或環境。而且何時開始都不嫌晚。最棒的是，TRICK能協助你養育出你樂於與之為伴的孩子，孩子也樂於陪伴在你身邊；培養出人人都想要、需要且重視的孩子。

你就是孩子所需要的父母，只要有你的信任和尊重，你的孩子必定會成為他們註定成為的自己。

(本文摘自《養出內心強大的孩子》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

艾絲特‧沃西基 三十六年前開始教書，現在是享譽全球的教育權威。她是加州帕羅奧圖高中媒體藝術課程創辦人，常巡迴世界各地在各大座談會發表演講，說明如何引導孩子發揮他們最好的能力，教學方法獲賈伯斯和詹姆斯‧法蘭科等名人讚揚。但最佳見證當屬她的三個女兒：蘇珊，YouTube執行長；安妮，23andMe公司共同創辦人；以及珍妮，醫界頂尖研究學者。三人不僅都有非凡成就，更重要的是，她們和媽媽感情好極了。

【譯者簡介】

韓絜光

台大外文系畢業，專職人文科普書籍與字幕翻譯。在天下雜誌出版的譯作有《最後一次相遇，我們只談喜悅》、《我們住在焦慮星球》等書。另有 《足球帝國》、《蕭邦的鋼琴》、《探險家學院》系列等。喜歡貓、角蛙和末日電影。

譯作賜教：[email protected]