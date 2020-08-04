身高166公分，有著AV界第一長腿美名的「橋本有菜(橋本ありな)」於2015年發行大尺度寫真出道，隔年正式在AV界出道，2017年首次進軍海外，來到了台灣進行成人展活動演出，並一戰成名吸引了大量的台灣粉絲們追隨，而在業界號稱第一的片商「S1」奮鬥近5年，橋本有菜於2020年5月宣布離開S1，並轉戰新興片商「FALENO」，當巨乳不再是唯一當紅指標時，當老牌片商不再是銷售保證時，橋本有菜每每都能跟上時代的洪流，並運用自己的個人優勢創造出特點，本期JKF雜誌封面女郎，要為各位讀者帶來AV第一逆天長腿橋本有菜。

甜美小惡魔橋本有菜。(圖/JKF提供)

后冠下的努力

並非當時AV收視群所熱愛的巨乳、還在出道當年強碰上了擁有寫真偶像背景與G罩杯火辣身材的救世主高橋聖子，橋本有菜所有的是僅有巴掌大小的精緻美少女臉蛋、以及超過自己身高一半、那雙長達88公分的長腿，橋本有菜做足了活動、到海外演出，也積極在網路上露出尋求提高辨識度，也許是老天看到橋本有菜的辛苦、巨乳屬性的熱潮漸漸不再是作品熱銷的唯一解，拜倒在橋本有菜那帶點小惡魔屬性笑容和修長美腿之下的粉絲越來越多，最終甚至拿下2018年最佳女優賞后冠，本月號JKF雜誌再次為大家呈現AV第一美長腿「橋本有菜」，也請留意，白皙肌膚、甜美臉蛋、右頰上的酒窩、不經意地勾人心弦的笑容，都與那雙夢幻美腿外同樣有看點，想看更多請見八月號JKF雜誌。

甜美小惡魔橋本有菜。(圖/JKF提供)

女優小檔案

女優名：橋本有菜(橋本ありな)

出生年月日：1996年12月15日

星座：射手座

身高：166cm

三圍：B83(C罩杯)・W56・H83cm

興趣：購物，唱歌

經紀公司：ARROWS

(本文摘自《JKF》202008期)