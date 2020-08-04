有的人宛若乾淨清澈的白開水，雖然一看就穿透她的內心世界，卻也因平淡而使人回味再三；有的人則宛如入口便帶來衝擊性的氣泡飲品，待在她身邊永遠不乏新鮮刺激的快感，不過最能使人一而再、再而三的想探究其中的，或許就屬上述兩種特性的怪怪美少女了，她可靜、可動、可甜美、可性感，並且在讓你出其不意之時，瞬間將你的魂魄給勾走，而這回登上 JKF 8 月號的「啾啾」吳慈敏便擁有如此多的面貌，使人不禁好奇著，她到底還藏有哪些招數... ...

最百變的怪奇女子—探索「啾啾」的潘朵拉之盒。(圖/JKF提供)

「其實會踏入這一行，主要是喜歡攝影的朋友詢問我想不想擔任模特兒，沒想到一路走來也喜歡上鏡頭前的我，便也一路做到現在了，不過雖然擔任模特兒有著好幾年的經驗，我到現在卻一點也沒有疲憊感，更多的是因為我接觸到很多不同風格的拍攝，我也得以看到相當多元的自己而仍然有著新鮮感與成就感。」，被問及成為模特兒的契機時，啾啾邊歪著頭思考一邊回覆著。

外觀看來雖然相當樂觀、開朗的啾啾，即使成為模特兒多年時間，仍是不免有著想放棄的時刻，「我覺得各行各業都會有著難過的時候，像我自己會碰上一些有著奇怪要求或凹尺度的攝影師，我也曾經碰上外面套上浴袍、裡面全裸的恐怖攝影大哥，當下真的會嚇到讓人不知道該如何是好，只得硬著頭皮拍完並趕緊走人。」，談起過往仍心有餘悸的啾啾，雖然一路走來有著如此多的奇葩經驗，卻一點也無阻她持續拍攝、擔任模特兒的決心。

最百變的怪奇女子—探索「啾啾」的潘朵拉之盒。(圖/JKF提供)

在訪談中有些害羞、緊張的啾啾，到了攝影機前所呈現的爆發力，才是更讓人感到驚奇、驚喜不已的一面，也正因兩種面向的差異性如此的強烈，即便編輯在訪談完一輪以後，這一切似乎仍只是窺探到啾啾的冰山一角罷了。如果想了解更多有關啾啾的消息，就請見 JKF 八月號雜誌。

(本文摘自《JKF》202008期)