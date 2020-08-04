如果哪天007將重新講述龐德的年少故事，狂放不羈卻又散發英倫情懷的性格，肯定是要快意輕盈的 Aston Martin Vantage 才能匹配。

預訂將在今年上映的《007：生死交戰》，依舊是滿滿的 Aston Martin 動態展示大秀，如果你也是位愛車紳士，那絕對不能錯過英國情報員配上英倫跑車的重磅動作大片，你將能在片中見到經典的 DB5、新款的 DBS Superleggera 以及曾在1987年的《007：黎明生機》現身過的初代 Aston Martin V8 Vantage 等車輪番亮相，至於本次 JKF 拍攝的新世代 Vantage，將不會出現在新片中，或許是因為它更加適合年少輕狂的探員，能加速狂奔、見彎殺彎、以快打快，但絕對不會想要慢下來，要是哪天少年龐德的故事要登上大螢幕，Vantage 絕對是出生入死的最佳夥伴。

少年007的狂放英倫座駕 Aston Martin Vantage 。(圖/JKF提供)

在2014年，Aston Martin 從 Lotus 挖角來了「底盤大師」Matt Becker，而他在 Aston Martin 擔任工程總監一職後，第一輛端出的作品就是在2017年發表的新世代 Vantage，除了在動力上改採來自Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎，車頭引擎的位置也盡可能偏後一一些，讓優化後的車身比重達到50/50的完美比例，而全新打造的全鋁合金車架不僅提升剛性、也更加輕量化，整車只有1,530公斤。

侵略感十足的外型完全體現出這次 Vantage 「真的不一樣」的決心，車頭大面積的水箱護罩、下擾流，以及車尾媲美賽車級的後下分流設計，將能有效穩定後方亂流，縱使沒有誇張大尾翼（英國名門也不適合），但仍透過微微上揚的車尾設計，提供高速穩定行駛足夠的下壓力......。（更多內容與 小獅子娜娜兒的火辣性感，請見8月號JKF雜誌）

少年007的狂放英倫座駕 Aston Martin Vantage 。(圖/JKF提供)

Aston Martin Vantage 4.0 V8

引擎型式：4.0L M177 twin-turbo V8

年份：2018

最大馬力： 510 hp

最大扭力： 69.9 kgm

0-100 km/hr：3.6 secs.

極速：314 km/h

(本文摘自《JKF》202008期)