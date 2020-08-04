性感狂野的古銅膚色，加上對於生活充滿熱情活力的因子，她是焦糖女孩Angela步步，不畏世俗對美的標準，盡情享受大自然陽光，她更是一位戶外活動愛好者，在IG上常見她上山下海的精彩時刻，才剛結束澎湖之旅便急忙趕來拍攝八月號封面女郎，她一邊笑著和我們分享旅行趣事，一邊秀出全身上下的「新作」，沒錯...她又曬得更黑了！

大部分的女孩，對於「曬黑」這件事都會以負面的情緒來應對，步步卻像個充滿自信展現成績單的孩子，因為在她心中，無論是小麥肌女神還是焦糖系美女都是一種稱讚，她滿意的說：「其實滿有成就感的，我從以前就立志要曬成這樣，我覺得健康膚色的女生好性感，希望自己身在歐美那樣的國家。」，看過步步充滿情慾的拍攝畫面，亦或極度性感的JVID線上寫真，我們都以為現實中的她大概也是主動派，她卻笑著說：「才不是呢！我可能要非常信任對方，才有辦法像JVID裡那樣狂野主動！」，不過，情色開關一旦被打開，步步說她會為對方準備情趣內衣，穿上蕾絲以及吊帶襪，就算在家也會換上高跟鞋，在他面前晃來晃去極力挑逗，無論是工作還是生活都投入百分百熱情的步步，這樣的精神也難怪讓周圍每個人都感受她的存在，想看更多請見八月號JKF雜誌。

夏日焦糖女孩 Summer girl。(圖/JKF提供)

夏日焦糖女孩 Summer girl。(圖/JKF提供)

Angela步步

生 日：12 / 11

星 座：射手座

身 高：168

體 重：48 KG

三 圍： 32D、24、34

Facebook：Angela 步步

IG：angelaorbu

(本文摘自《JKF》202008期)