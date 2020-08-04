學生時代做不完的作業與報告幾乎是所有人都有過的惡夢，每到這種時候總是會希望可以出現一個人來幫自己把令人崩潰的作業完成。最近，日本一名飼主在打報告的時候暫離座位，沒想到再回到電腦前時家中的愛犬早就用「汪星語」幫他寫完了，讓主人瞬間哭笑不得。

這名飼主「@Znplus2」在推特中分享了這個有趣的經歷，他發文表示自己近日在家裡寫課堂報告，途中暫時離開了房間一下，再次回到座位上時發現自家愛犬正站在自己課本和筆電上方，他往螢幕看去想確認一下自己報告的情況，沒想到卻發現愛犬早就已經用讓人摸不著頭緒的「汪星語」幫他完成了整份作業，從畫面截圖中可以看到，整篇報告中前半部是由主人所撰寫的內容，後半部開始狗狗則運用了大量的標點符號「；」和「え」字，甚至最後的括號中寫的還是「セルフケア（Self-care）」。

狗狗驚人的「著作」讓不少網友全都驚呆了，紛紛笑說：「最後的『セルフケア』很有韻味～」、「你這樣翻拍別人的著作有經過狗狗的授權嗎？」、「踩到刪除鍵就不是這麼高興了」、「不要耽誤孩子考大學了」、「這是什麼？汪星語嗎？」、「最後的結尾簡直就是點睛之處」。