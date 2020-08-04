不管是人或是動物似乎都很害怕去看醫生，甚至對於打針也產生極大的恐懼。最近，日本一隻柴犬被主人帶去獸醫診所準備要施打疫苗，然而站在檯子上的柴犬卻害怕得4條腿狂抖，就像是開了馬達一樣，而獸醫見狀竟誤以為是因為牠已經老了才站不穩，讓網友們全都忍不住爆笑。

這名飼主「@maro0324shiba2」近日帶著自家的柴犬到獸醫診所要施打疫苗，雖然臉部表情看起來並沒有異常，但牠害怕打針的心理狀態全都呈現在牠的肢體反應上，從畫面中可以看到，牠的4條腿都在不斷地劇烈顫抖，就像是開了馬達一樣，然而獸醫見到柴犬的這個狀態竟不小心誤會了，好奇詢問飼主：「14歲已經有年紀了啊～這腿都抖得站不住了」，讓知道真相的飼主哭笑不得地回應：「牠只是因為害怕才發抖的…」。

影片曝光之後，網友們感到又心疼又好笑，紛紛留言：「感覺下一秒要尿褲子了」、「我家狗也是！一進醫院就開始哆嗦，出醫院門馬上就好！」、「抱抱小可憐」、「好像踩在了抖抖機上」、「果然不管是人還是動物都怕打針啊」；事後飼主也幫忙愛犬平反，表示牠打針時非常乖巧，不會亂吠叫也不會亂動，是一隻相當優雅的狗狗。