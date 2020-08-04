貓的後腳居然也有「自我意識」？一名飼主最近捕捉到自家愛貓的搞笑畫面，牠當時剛從午睡中清醒，正在舔毛整理身體，然而牠的後腳卻突然不受控制，不斷地猛踹自己的頭部，儘管牠嘗試用手去阻擋也沒有絲毫幫助，一旁的飼主看到後笑到不行，直呼：「你到底在幹嘛！」。

橘貓舔毛到一半突然自己踹自己(影片來源/YouTube/ViralHog)

4歲的喬治（George）是一隻橘色的虎斑貓，牠平時最喜歡在凌晨2點到5點時進行「暴衝（zoomies）」活動。在事發當天，喬治正坐在沙發上午睡，而飼主也在旁邊坐了下來，但這個動作似乎打擾到牠的睡眠，喬治半夢半醒間舔著自己後腳上的毛，然而下一秒牠的大腦似乎突然當機錯亂，後腿竟不受控制地開始猛踹自己的頭部，遭受攻擊的牠仍舊處在迷濛狀態，先是呆呆地被打，反應過來後才用嘴與雙手稍稍阻擋，才後腿才終於停了下來。

但過了幾秒，後腿又突然抬起發動新一輪的攻擊，讓一旁的飼主看到後瞬間暴笑，也詢問喬治：「你到底在幹嘛！」，這個詭異的行為持續了幾分鐘的時間才真的落幕，喬治也和家中的狗狗一起重新進入夢鄉。