現在許多人都會飼養寵物來陪伴自己與家人，除了主流的貓狗以外，有些人也會養像是兔子、刺蝟或是小豬等動物。外國一對夫妻最近就聯手要來幫家裡體型巨大的粉紅豬剪指甲，但牠卻超級抗拒，立刻發出淒厲的哀號來表達自己的不開心，然而這叫聲卻與警報聲極其相似，讓網友們全都笑翻了。

抖音用戶「@ dereckdepew」經常會分享家中寵物豬的日常生活，最近他和妻子兩人聯手要幫這隻體型龐大的粉紅豬剪指甲，從畫面裡可以看見，他坐在椅子上從背後抱住了粉紅豬，而妻子則在正前方剪著牠的指甲，不過對於主人的這個行為，粉紅豬非常不滿意，不斷地發出淒厲可憐的哀號，而且這個叫聲竟和警報聲有著極高的相似度，讓飼主一家都覺得非常有趣，男子也搞笑地在影片上寫道：「當你以為世界要毀滅了，但其實只是一隻豬被剪了指甲」。

在 Instagram 查看這則貼文 Dereck Depew（@chrispbacon70）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 3:56 張貼

影片曝光之後，不少網友都認為粉紅豬的叫聲真的和警報聲非常相似，笑說：「一輛豬豬警報車路過」、「代入感很強，我已經開始找防空洞了」、「誰家用電鑽了」、「這是哪裡在裝修嗎？」、「可憐的大傢伙，但這指甲必須得剪」。