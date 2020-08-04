狗狗真的是人類最忠心的伙伴！日前，英國一戶人家遭到4名男子持刀私闖，當時全家人都在熟睡中，2隻鬥牛犬發現有陌生人侵入後立刻主動上前應戰，無所畏懼地用肉身對抗壞人，待主人清醒後調閱監視器畫面才發現2隻狗狗英勇的行為，感動地大讚牠們是「全家人的英雄」。

根據外媒報導，事發當天深夜，4名男子先在保羅（Paul Davis）家門外觀望，隨後便大膽踹門而入，家中所飼養的7歲斯塔福郡鬥牛梗犬（Staffordshire bull terrier）梅西（Macey）以及3歲的法國鬥牛犬（French bulldog）布魯斯（Bruce）發現有陌生人闖入後立刻上前應戰，歹徒被狗嚇得退出了門外，隨後拿刀子在布魯斯的身上劃了一刀，梅西見伙伴受傷後氣憤地全力追咬歹徒，4人頓時間落荒而逃，但之後又重回現場踹了梅西一腳。

而保羅一家人當時正在睡夢中，他聽到樓下傳來吵雜的聲音而被驚醒，待他下樓查看情況時，梅西早已乖巧地坐在家門口，直到主人的叫喚才返回屋內。保羅表示，當天自己和未婚妻以及3個女兒在家中，梅西英勇的行為無疑保護了一家人免於遭遇不測，事後也買了蛋糕獎勵狗狗，更感動直呼牠們是「全家人的英雄」，「我們永遠也無法還清梅西為我們做的事情」。