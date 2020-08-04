貓熊生長於竹林裡，但你知道牠們會游泳嗎？大陸有民眾開車行經四川王朗國家級自然保護區，期間在葫蘆溝溝口附近，發現一隻貓熊大搖大擺的過馬路，之後跳進河水中，面對湍急的水流，貓熊不斷在河中翻滾，宛如溺水了一樣，不過保育員則冷靜表示別擔心。

貓熊被急流捲走，在河中不斷翻滾(影片來源/YOUTUBE/CCTV中文國際)

綜合陸媒報導，保育員羅春平在上個月底下午4點左右，開車經過四川王朗國家級自然保護區，路過葫蘆溝附近時，發現馬路上有黑白物體在移動，隨即減慢車速緩緩靠近，發現原來是一隻貓熊在散步，而貓熊似乎也察覺到他人，因此趕緊往馬路另一側走去，隨後便跳進河裡。

面對湍急的河水，貓熊在河中載浮載沉，好像要溺水了一樣，不過隨後牠毫髮無傷的自己爬上岸，羅春平目送牠安全上岸後才離開，表示這一隻貓熊是成年雄性，目測有100公斤，身體很健康，「牠穿過的馬路是保護區的內部林間路，平時車流量很少，偶爾會有熊貓下山穿過馬路，去往另一邊的棲息地」，而且貓熊本身就會游泳，因此不用擔心。