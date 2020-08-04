癌症（Cancer）又名為惡性腫瘤，指的是細胞不正常增生，由控制細胞分裂增殖機制失常而引起的疾病，除了分裂失控外，還會局部侵入、轉移到身體其他部分，雖然現代醫療科技已經進步許多，癌症還是令許多人聞風喪膽。沒想到科學家近日在研究化石的時候，竟發現原來恐龍也深受癌症所苦！

根據外媒報導，安大略省麥可馬斯特大學病理學和分子醫學教授克勞瑟（Mark Crowther）和多倫多安大略省皇家博物館的古生物學家伊凡斯（David Evans）在研究1989年於加拿大出土的尖角龍屬化石時，研判腿骨生長是骨折的證據。研究團隊之後又邀請了癌症專家進行了更詳細的顯微鏡分析和高分辨率射線掃描，最後認為其畸形不是骨折，竟是癌症組織發展，且跟骨癌病患的腿骨進行比對之後，確認該隻尖角龍應該是患有骨肉瘤（Osteosarcoma）。

Malignant cancer diagnosed in a dinosaur for the first time https://t.co/0zY5wM8eFJ pic.twitter.com/Zk7iCMgIXd — Zyite.news (@ZyiteGadgets) August 3, 2020

麥克馬斯特整形外科醫師塞珀·埃赫蒂亞里（Seper Ekhtiari）指出，腫瘤已經在恐龍體內大面積擴散，轉移到多處部位，判斷當時已經病入膏肓，應該非常痛苦，但死因並非癌症，應該是死於像是洪水之類的其他自然意外。