不少家長會在嬰兒房裡，安裝嬰兒監視器，便於時時觀察孩子的狀況，但監視警報若響了，但孩子根本不在床上，該不會是遇到鬼了？澳洲一名26歲母親，日前抱孩子在臥室的搖籃裡睡覺，豈料嬰兒房的警報器卻響了，當下讓她非常困惑，隨即檢查監視器，才發現爆笑真相。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily May Casey（@emilymaycasey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 4:14 張貼

艾米麗（Emily Marzullo）居住於昆士蘭州桑蘭茲（Thornlands）沿海，日前她哄9個月大的孩子阿特拉斯（Atlas）睡覺，之後便放入臥室的搖籃裡，豈料手機竟跳出嬰兒監視器通知，指嬰兒房有動靜，趕緊打開監視器查看，發現飼養的5歲波斯貓皮克斯先生(Mr Pickles)竟凝視嬰兒相機，把她嚇了一大跳。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily May Casey（@emilymaycasey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 下午 3:47 張貼

愛貓皮克斯先生(Mr Pickles)躺在嬰兒床上，不斷玩弄懸在上面的玩具，而艾米麗也才發現，每當她抱孩子至她的臥室睡覺時，便會收到監控的通知，代表愛貓只要發現小主人不在，便會跳進嬰兒床裡玩耍，不僅如此，牠還會帶著4歲的貓弟弟威爾伯（Wilbur）一起玩。

在 Instagram 查看這則貼文 Emily May Casey（@emilymaycasey）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 下午 8:20 張貼

艾米麗提到，當她看向鏡頭時，發現愛貓仰著躺在床上，不斷用腳掌拍打鏡頭，可愛萌樣讓她忍不住笑了，「自從12月買新玩具回家後，皮克斯先生就迷上它了」，2隻貓甚至會定時跑到嬰兒床上玩，「跟寶寶在一起時，牠們還以阿特拉斯為中心玩耍，一起玩頭頂上的旋轉玩具」。艾米麗將影片上傳TikTok近2個月，累積48.7萬觀看次數，讓不少人直呼太可愛。