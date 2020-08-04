花豹毛色多為淺黃、金黃褐色等，身上還布滿圓形斑點，但你有看過灰底黑斑的花豹嗎？印度一名23歲男子，日前與家人至塔多巴野生動物保護區（Tadoba Reserve），期間發現一隻灰底黑斑的花豹，而且花豹停留時間約40分鐘，罕見的身影讓人印象深刻。

阿比錫(Abhishek Pangis)今年6月，與家人至塔多巴野生動物保護區，進行為期2天的生態旅遊，期間發現一隻灰底黑斑的花豹，讓他看了瞬間腦袋空白，過了幾分鐘才記得拿起相機拍照，當時氣溫高達40至45度，因此大貓很常跑出來喝水，「我從沒看到這麼美麗的生物，我完全被驚呆了，而且通常見到牠時，只有2至3分鐘，但我真的很幸運，可以看牠看足足40分鐘」。

花豹悠閒的走到池塘邊喝水，在領土上四處巡邏，期間還偷偷跟蹤猴子，阿比錫清楚記錄下花豹的一舉一動。而灰底黑斑花豹因黑化症(melanism)，使得牠的皮毛變成黑色，其中黑豹也就是指黑化的花豹或美洲豹，而從強光下仔細來看，還是可以看到牠們身上的斑紋，灰底黑斑花豹的毛色只是未黑化的很深，所以才會呈現灰色。