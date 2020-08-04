世間萬物皆有情，有時候動物之間的真摯感情也會讓人動容。國外一間動物園就有一對知名的獅子夫婦，相識6年來一直形影不離，但因為年事已高，健康狀況越來越差。日前園方心痛宣布夫妻倆已經執行安樂死，一同長眠。

美國洛杉磯動物園（Los Angeles Zoo and Botanical Gardens）有一對明星夫妻檔，公獅休伯特（Hubert）和母獅卡莉莎（Kalisa），牠們以恩愛的感情著稱，一直是園區內標誌性的動物。據了解，休伯特在芝加哥出生，卡莉莎則誕生於西雅圖，2獅於2014年在洛杉磯動物園相遇，從此就陷入熱戀，幾乎形影不離。動物園的執行長威瑞特（Denise Verret）也表示「不管是員工還是來園區的顧客都對牠們忠誠的愛情十分感動，你不可能會看到卡莉莎落單，因為牠身旁總是有休伯特守著」。

無奈2獅今年已經邁入21歲，對眷養的獅子來說是很高齡的年紀，因此健康和生活品質都出現嚴重的問題。經過考量，園方的動物醫療人員只能忍痛做出安樂死的決定，並在日前於官方臉書上沉痛宣布，同時還分享很多牠們以前的照片，和粉絲一起緬懷這對恩愛的伴侶。雖然許多網友都十分不捨，但想到牠們過世後還能一起相伴，而且再也不用分開，還是感到無比欣慰，紛紛留言直呼：「下輩子還要做夫妻喔！」