最明目張膽的貓咪小偷！日本一名貓飼主，日前在家發現廚房有動靜，因此便前去查看，目擊愛貓站在微波爐上伸長身體，前半身已鑽進櫥櫃裡，正在翻箱倒櫃的尋找食物，專注到完全沒有察覺到主人靠近，貪吃模樣也讓53.2萬人笑翻。

日本Twitter網友@satoshi1dr為了防止愛貓偷吃零食，因此將食物放於櫥櫃上櫃，豈料日前卻聽到廚房傳出怪聲，因此他便上前查看，發現愛貓竟站在微波爐上，站直身體後不斷用前腳去頂櫥櫃門的邊緣，試圖將廚櫃打開，手法看起來相當熟練。

而愛貓由於非常專心，因此也未發現主人靠近，沒幾下功夫就將廚櫃門打開，牠隨即鑽進櫃子中，只剩下半身露在外面，讓主人看了哭笑不得，表示「我原本以為這是能安心放貓零食的櫃子，沒想到還是被打開了」、「牠發出這麼大的聲響，馬上就被我逮的正著」。

不少網友笑瘋「零食現行犯欸！」、「手法這麼熟練，應該是慣犯哦！」、「我們家的貓也是，所以都把裝有零食的袋子放在有蓋容器中，牠們就沒轍了」、「看來牠還不知道，自己要被逮捕了」、「牠們到底是怎麼發現零食藏在哪裡的啊！」。