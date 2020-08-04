近日新冠肺炎（COVID-19）的境外移入病例增多，讓許多民眾十分擔心，害怕沉寂一陣子的疫情又要捲土重來。日前一名網友到一家商店購物的時候就發現該店的店貓竟然超盡責，看到有人進來就幫忙壓酒精幫顧客消毒，讓他感到非常安心。

有網友在臉書社團「天下貓貓一樣貓群組」發文，表示他到商店購物的時候，該間店的橘貓店長一看到他靠近就把手手放在消毒酒精的按壓處，彷彿在提醒他「進來前要先消毒喔！」可愛的模樣讓他幽默寫道「店長叫我入舖頭要先用酒精搓手液搓手，覺得考慮周到」。

文章曝光後掀起熱議，也笑翻一票網友，不少人紛紛留言「想摸貓......要先用酒精搓手液搓手災謀」、「好貼心」、「努力賺罐罐」、「好有智慧的貓貓」、「別人家養的貓總是不會讓我失望」、「好可愛！」、「omg他的手好厲害」、「omg他的手好厲害」。