如果，生命首部曲《挑戰，巔峰之後》，是我攀登「具象聖母峰」的完整紀錄。那麼，生命二部曲《十年一講，為夢想》，則是我熱情投入「教育聖母峰」的謙卑述說與分享！——江秀真

江秀真為創辦臺灣第一所登山學校，建置完善的登山教育制度，—她行腳全臺各地演講，分享個人生命體悟，戮力推廣登山安全教育的理念，累積近三千場講座的感動與回饋！

【精彩書摘】

二○一六年，完成《挑戰，巔峰之後》的書寫與出版，其中包含童年、青少年時期的成長軌跡，以及從十五歲第一次爬山，歷經臺灣九十座崇山峻嶺的淬鍊，兩度登頂世界第一高峰——珠穆朗瑪峰，完攀世界七大洲頂峰的極致洗禮……這本書可說是個人的生命首部曲，完整記錄攀登世界顛峰與壯闊山水的心路點滴。

書中有一段描寫我獨自在阿空加瓜峰經歷兩天兩夜的暴風雪狂襲，宛如打了一場心靈戰役，所幸獲得幸運之神眷顧，讓我回到人間繼續感受天地大美，因此萌生這份存活下來的約定，展開「行腳每一所學校」的演講願心，期許自己將寶貴經驗分享出去，讓更多人明白、懂得珍惜生命的殊勝與可貴。

下山之後的挑戰

從雲端的世界之巔回到人間，展開行腳各機構的演講計畫，這十年來，我前往各級學校、民間企業、各類法人社團與文教基金會、樂齡學習中心、社區大學等單位，分享登山閱歷和生命體悟，目前累計達近三千場次。

「演講」就像登山、攀登聖母峰之前的準備工作一樣；「登山學校」就像聖母峰，是一個目標，讓我前進的動力所在。

2009年完攀世界七頂峰之後，內心篤定要在臺灣成立登山教育學校，一開始不知從何做起，幾經思索，就從演講開始吧！然而，自認「素人講者」的我，藉由邀約演講的單位來訂定題目、內容等，竟成了另一種挑戰。過程中，不僅絞盡腦汁、反覆咀嚼攀峰的點點滴滴，更串聯了許多聽眾回饋的想法、提問，不吝給我相關建議，一步一步往登山學校的方向邁進。

登山需要行前訓練，創辦登山學校也是如此，必須清楚掌握相關專業知識與技能，才能步步踏實地達致目的地。因此在這十年中，除了馬不停蹄的演講行程，也在林博雄教授的建議及鼓勵，進入臺灣大學大氣科學系研讀，參與高山氣象學的觀測及研究，順利取得碩士學位；目前更於中正大學成人及繼續教育學系博士班研讀，持續思考如何將以往「師徒制」的登山傳承方式（內隱教育），落實到登山學校有系統的教材教案上面（外顯教育）。而這些跨領域的進修學習，都是為這座「人間聖母峰」做更全面的準備。

登山是屬於自我的時間，也是認識自我的過程；下山回來後，有可能會忘記過程，僅記住片段，特別是在攀登世界高峰時，需要有沉澱的時間。沉澱下來之後，去做回饋、分享，鼓勵別人時，原本只有你與這座山的感覺、感受或自我反思，經過再度回味，講者與聽眾之間會彼此提醒，激盪出新思維、新的可能性；彷彿自己再去走一遍，將第一次沒有發現、感受到的點，斟酌將這些訊息以最適當的方式分享給聽眾。足見在演講過程中，不僅提升個人的成長，連帶也給他人一些收穫跟改變。

夢想的種籽發芽了

二○一九年九月，與友人攀登臺灣南部最高峰北大武山，途中巧遇一位曾在臺南生活美學館聽過我演講的女生，她認出我來，興奮地對我又摟又抱，說：「老師～您還記得我嗎？我原本不爬山的，是因為去聽了您一次演講……現在我已當上高山嚮導，而且今天還帶了一個徒弟來爬山。」

那一刻才發現，原來經由演講擴散出去的感染力、影響力和效益，是你原先想像不到且無法預期的！

此外，剛開始面對小學生演講時，心想自己年紀都一大把了，該怎麼跟這些小蘿蔔頭互動？又該怎麼表達自己想傳達的東西，才能讓他們聽懂你的話語？又該如何幫助他們吸收，才會跟你感同身受？聽懂之外，還能夠具體帶給他們什麼樣的想法或啟發？……諸如此類的思考與執行，也是演講十年來，收穫頗多的可貴經驗。

針對小學生的演講下了兩個定義，也希望從中傳遞以下兩件事：

第一，感恩惜福，親愛家人，是實現夢想不可或缺的信念。

第二，當你未來有能力，記得要經常分享與鼓勵他人，才會讓生命更加富有及快樂。

如同前面所提，登山是屬於比較個人的行為、個人的enjoy，但若能透過自己的感受再將它分享給別人，登山就不再是很個人的事情，並由此凝聚更多喜愛登山的人，如同漣漪效應般擴散出去，結合各方力量為臺灣第一所登山學校投注心力。

近年來，前往各地各單位演講的關係，越來越多人認識、知道我正努力地推廣臺灣登山教育，進而匯聚各方因緣，展開帶領許多朋友前往海外攀登健行、去看喜馬拉雅山壯麗美景等活動，間接改變了他們的人生觀，還包括啟蒙兩位臺大學生前往尼泊爾創辦「遠山呼喚–教育種植計畫」，諸如此類的夢想種籽陸續發芽了，真的很棒！

十年一講，為夢想！

在臺灣，「登山學校」宛如一座處女峰，截至目前沒有人挑戰、攀登過。

登頂世界七頂峰之後，從雲端回到人間的行腳，我選擇走一條沒人走過的路，登一座沒人攀過的「教育大山」，再度挑戰另一座「人間聖母峰」！

成立登山學校與創建、推廣登山教育體系，都非一蹴可幾，需要與時俱進，持續汲取各層面的智識與技能，逐步成就才行。但因為有攀登聖母峰的經驗，自願接受挑戰！好比在寫碩士論文時，一坐就是八小時，也不以為苦；這是為創辦登山學校該做的準備功夫，甘之如飴。

除了國內演講行程，這幾年透過友人協助、登山協會黃一元理事長的引薦，分別前往法國霞慕尼登山學校、波蘭登山學校，還有日本登山研修所取經，這些都是國際知名、具備厚實基礎的登山教育機構，將在後續篇章與大家分享。

如果說，《挑戰，巔峰之後》這本生命首部曲，是我挑戰「具象聖母峰」的完整紀錄。

那麼，《十年一講，為夢想》這本生命二部曲，則是我攀登「教育聖母峰」的謙卑述說與分享！

(本文摘自《十年一講，為夢想》/商周出版)

【作者簡介】

江秀真

1971年生於臺灣新北市雙溪區。

嘉義大學森林系學士、嘉義大學森林究所與臺灣大學大氣科學系雙碩士，目前於中正大學成人及繼續教育學系博士班研讀。

【世界高山攀登經歷】

至今已攀登臺灣百岳超過90座，成功完攀歐都納世界七頂峰圓夢計畫——

95.08.05登頂歐洲最高峰—厄爾布魯斯峰（海拔5,642公尺）

95.10.08登頂非洲最高峰—吉利馬札羅峰（海拔5,895公尺）

96.02.19登頂南美洲最高峰—阿空加瓜峰（海拔6,962公尺）

96.06.19登頂北美洲最高峰--麥肯尼峰（海拔6,194公尺）

96.09.09登頂大洋洲最高峰—查亞峰（海拔4,884公尺）

97.01.08登頂南極洲最高峰—文森峰（海拔4,897公尺）

98.05.19第二次登頂珠穆朗瑪峰 / 南側路線（海拔8,848公尺）

【工作經歷與獲獎紀錄】

88-90年期間—高山嚮導員

91-93年期間—台大山地農場〈梅峰〉生態解說員

94-103年期間—玉山國家公園保育巡查員

97年體育運動精英獎〈最佳運動精神獎〉

97年十大傑出女青年獎

98年內政部一等獎章

98年第47屆十大傑出青年

【相關著作】

《挑戰，巔峰之後》2016.5 / 商周出版

2014年，她努力考取臺灣大學大氣科學系碩士班，鑽研有關設置高山氣象站與高山氣象資料的蒐集與測量，期盼研究成果可提供高山氣象預測之參考，並結合登山教育以降低山難事故發生，最終希望臺灣人都可以愛山敬山進山。

這十年來，她持續進行「行腳臺灣」的演講計畫，致力於推廣「登山安全與生命教育」，不僅鼓勵年輕學子勇敢追求夢想，也鼓舞中高齡族群持續展現生命活力，積極經營健康自在的下半場人生。此外，她戮力將創辦登山教育學校的願景與有志之士分享，祈願大家一起來成就這個健康生命志業！