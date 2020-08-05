台灣登山女傑為推廣登山教育奔走的生命二部曲全紀錄！從登頂世界七頂峰的雲端轉身，她選擇走一條沒人走過的路，再登一座沒人攀過的「教育聖母峰」！江秀真為創辦臺灣第一所登山學校，建置完善的登山教育制度，她遠赴法國、波蘭、日本、西藏等世界知名登山學校參訪取經！她持續學習、精進各領域知識，完成嘉義大學森林系碩士學位後，又跨領域辛勤取得臺灣大學大氣科學系碩士學位，再考進中正大學成人及繼續教育學系博士班鑽研專業智能！一部推廣登山安全教育全紀錄！

【精彩書摘】

第一次攀登珠穆朗瑪峰，發現自己像是蛋糕上的小螞蟻！

每一次攀登世界高峰都不能等閒視之，行前訓練更是堪稱鋼鐵人培訓等級。記得第一次爬珠穆朗瑪峰在準備與訓練階段，我每天跑步十公里，連續兩天休息一天；還有攀岩、溯溪、負重、低氧訓練、高山醫學、糧食打包等訓練課程安排，每個月第三個星期日接受教練測驗，經過一年半的時間集訓後，才啟程前往。

進入真正的珠穆朗瑪峰山區，高山上吃的穿的住的、洗澡和上廁所等，是小朋友最感好奇的部分，因為置身在海拔高處，吃喝拉撒睡的方式顛覆一般人的觀念，跟平地住家裡的生活樣貌完全不一樣。特別是上廁所—在阿空加瓜峰的露天馬桶，嚮導會集合所有登山者說明使用規則：「各位山友們，待會兒上廁所要注意遵守『乾濕分離』的原則。」

明明就一個馬桶如何乾濕分離？此時，學長要學弟先去看看馬桶的構造，是否和鴛鴦鍋一樣中間有隔間，學弟近距離看完並回報：「學長，只有一個洞。」

學長大聲說道：「啥？只有一個洞！」

當地嚮導說當然只有一個洞，而且只讓大家上大號！

「那小號要去哪裡上呢？」

「小號啊……你愛上哪裡就上哪裡！」

有人還是聽不太懂，便舉手發問：「嚮導嚮導，我們教練不是這樣教的呀！」

「那你們是怎麼教的？」

「教練發了把小鏟子要我們挖貓坑，大小號全上在一起，然後埋起來，這裡不行嗎？」

教練先問：「你們從哪裡來的？」

我們異口同聲回道：「臺灣。」

亞熱帶和我們溫帶國家的處理方式的確不太一樣。沒關係，要按照教練教的，我也不反對。不過我想提醒你們，那山區要喝的水從哪裡來？

通常小朋友會回答：「尿！」當場所有人又都笑翻了，但也會有小朋友很理智地說：「雪或冰。」尿，當然也是可以，但它通常是在緊急的時候才來喝（例如：山難、海難、地震……沒水喝的時候，能夠變成救命水。）

後來學長要學弟負責去挖冰回來營地，學長則負責煮水給大家飲用，沒想到才煮到第三鍋，學長臉色發青冒冷汗，直呼：「學弟你給我進來！」

學弟嚇壞了，一臉驚慌問：「學長……花生什麼事？」

學長： 「花生？ 我還土豆咧花生， 你給我看看鍋子裡浮上來那個是什麼？」

只見芋頭、番薯都漂浮在上面……

我經常以北極與南極洲登山活動「便便」大不同的影片吸引小朋友的目光，並從中引導他們理解環境教育的重要。同時，也讓孩子們知道平地和山區環境、便利性與資源取得可是天差地別！從今以後，他們回家看到廁所的馬桶，肯定會覺得馬桶真是太珍貴可愛了～

通常說到這裡，小朋友們基本上已經笑翻、笑累啦，小腦袋瓜也裝不了東西了，因此直接為孩子整理從出發到登頂珠穆朗瑪峰的重點如下：

一、發現行前訓練非常重要。

二、過程必須忍受許多生活上的不便。

三、經歷一切才更清楚自己不足的地方，或需要充實更多相關知識技能。

四、在大自然裡自己實在很渺小。

然而精彩的才正要開始，世界七大洲最高峰的攀登過程最驚險的一段—就是我獨自撐過南美阿空加瓜峰兩天兩夜的暴風雪，面對可能失去生命的真實片段，我想嘗試聽聽小朋友有何回應。

一開始我用較輕鬆的方式帶過，同時主動提問：「如果帳篷裡的人是你，你會如何面對？」結果各式各樣的答案都有，例如要秀真姊姊挖地洞出去、發呆、靜坐，甚至透過圖畫，結果小朋友竟然天真的畫了一堆萬能的裝備，如水壺還能自動加水、食物會自己變出來……等等。

最後，我以親身體悟與他們分享—冷靜思考就能幫助自己脫離險境！雖然差一點就「GG」，卻也更讓姊姊懂得珍惜生命，學會把困境當成好朋友！

(本文摘自《十年一講，為夢想》/商周出版)

【作者簡介】

江秀真

1971年生於臺灣新北市雙溪區。

嘉義大學森林系學士、嘉義大學森林究所與臺灣大學大氣科學系雙碩士，目前於中正大學成人及繼續教育學系博士班研讀。

【世界高山攀登經歷】

至今已攀登臺灣百岳超過90座，成功完攀歐都納世界七頂峰圓夢計畫——

95.08.05登頂歐洲最高峰—厄爾布魯斯峰（海拔5,642公尺）

95.10.08登頂非洲最高峰—吉利馬札羅峰（海拔5,895公尺）

96.02.19登頂南美洲最高峰—阿空加瓜峰（海拔6,962公尺）

96.06.19登頂北美洲最高峰--麥肯尼峰（海拔6,194公尺）

96.09.09登頂大洋洲最高峰—查亞峰（海拔4,884公尺）

97.01.08登頂南極洲最高峰—文森峰（海拔4,897公尺）

98.05.19第二次登頂珠穆朗瑪峰 / 南側路線（海拔8,848公尺）

【工作經歷與獲獎紀錄】

88-90年期間—高山嚮導員

91-93年期間—台大山地農場〈梅峰〉生態解說員

94-103年期間—玉山國家公園保育巡查員

97年體育運動精英獎〈最佳運動精神獎〉

97年十大傑出女青年獎

98年內政部一等獎章

98年第47屆十大傑出青年

【相關著作】

《挑戰，巔峰之後》2016.5 / 商周出版

2014年，她努力考取臺灣大學大氣科學系碩士班，鑽研有關設置高山氣象站與高山氣象資料的蒐集與測量，期盼研究成果可提供高山氣象預測之參考，並結合登山教育以降低山難事故發生，最終希望臺灣人都可以愛山敬山進山。

這十年來，她持續進行「行腳臺灣」的演講計畫，致力於推廣「登山安全與生命教育」，不僅鼓勵年輕學子勇敢追求夢想，也鼓舞中高齡族群持續展現生命活力，積極經營健康自在的下半場人生。此外，她戮力將創辦登山教育學校的願景與有志之士分享，祈願大家一起來成就這個健康生命志業！