為推廣臺灣登山教育，江秀真除了展開行腳臺灣各地的演講旅行計畫之外，也永遠記得愛智圖書楊博名董事長當年給她的提醒與啟蒙——創辦一所登山教育學校，必須學習德國人成立企業般的思維與精神，以百年基業做考量！「登山教育學校」之於臺灣，宛如一座處女峰，截至目前沒有人挑戰過。登頂世界七大洲最高峰之後，從前進與山為伍的雲端，轉身回到與人相處的現實社會，作者選擇走一條沒人走過的路，登一座沒人攀過的「教育大山」。

東方第一所！日本登山研修所。(圖/商周出版提供)

【精彩書摘】

◎值得借鏡的兩個重要設置

「日本登山研修所」創校至今超過半個世紀，堪稱東方第一所登山學校。據校方人員說，我是第一位前往該校參訪的臺灣人。

它屬於國立登山教育機構，受政府支持，提供經費進行登山教育推廣。這次參訪，所長及校務人員提供許多經驗。正所謂「他山之石，可以攻錯」，我也從中找出共通點，做為未來臺灣成立登山學校參考，包括教學政策、技術傳承、結合民間企業資源、警備搜救訓練、年度推廣業務，像學術研討會、特定培訓活動等等，盡可能分享予我參考。

● 室內的「整備室」

室內的「整備室」(圖/商周出版提供)

觀摩校內各項設施， 有一處讓我印象深刻。

所長帶我們進入一間空蕩蕩、木製地板教室， 擺著一些架子和掛勾， 語重心長地說：「這間教室， 是學校裡的靈魂、核心、最重要的所在！」

他接著說：「登山最初與最後、開始和結束，都會是在這裡進行。」代表著登山的出發與回程嚴謹態度一樣重要。

這間教室稱為「裝備檢查室」，亦即整備室。登山之前，必須盤點裝備；回來要收拾、再次整頓裝備。其重要意涵：力求萬全準備與愛惜攸關生命的裝備。所長特別強調這是登山學校，必定得具備的設施。

● 戶外的「鎖場」

另一個戶外重要設施，叫做「鎖場」， 是針對日本山岳地形所設置的訓練場域， 特別強調此設施存在的重要性。先是看見一水泥高塔矗立眼前（高十七． 五公尺， 寬十一、十三公尺）， 上頭布滿不規則鋼索環、類似攀岩場的踏點。另一處設置於柳杉林間三到四座水泥牆， 上頭掛著一段段鋼鎖鏈， 看得出是仿效峭壁上橫渡地形訓練攀爬技巧。其用意在於— 熟能生巧， 儘管沒有每天登山， 卻要求每天練習。這類設施並非僅提供登山者練習， 亦是消防、警備、搜救人員定期訓練場地。

參訪結束，天空下起微雨，雖然對「鎖場」設施還存有些疑問。接下來幾天，攀爬號稱日本第二困難的「劔岳」而獲得解答。日本高山地形多懸崖峭壁，地質堅硬適合鎖道的設置，不論日本人，或到日本爬山，逃不開這類地形，登山研修所「鎖場」即是以此觀念建造的訓練設施。

日本人做事的嚴謹度全世界有目共睹，感謝這一切的因緣俱足，成就這趟日本研修所參訪，心中思索臺灣與日本地理環境有哪些共通點或差異性，成立臺灣第一所登山教育學校該針對什麼樣的訓練設施、需求、課程規劃等。

(本文摘自《十年一講，為夢想》/商周出版)

【作者簡介】

江秀真

1971年生於臺灣新北市雙溪區。

嘉義大學森林系學士、嘉義大學森林究所與臺灣大學大氣科學系雙碩士，目前於中正大學成人及繼續教育學系博士班研讀。

【世界高山攀登經歷】

至今已攀登臺灣百岳超過90座，成功完攀歐都納世界七頂峰圓夢計畫——

95.08.05登頂歐洲最高峰—厄爾布魯斯峰（海拔5,642公尺）

95.10.08登頂非洲最高峰—吉利馬札羅峰（海拔5,895公尺）

96.02.19登頂南美洲最高峰—阿空加瓜峰（海拔6,962公尺）

96.06.19登頂北美洲最高峰--麥肯尼峰（海拔6,194公尺）

96.09.09登頂大洋洲最高峰—查亞峰（海拔4,884公尺）

97.01.08登頂南極洲最高峰—文森峰（海拔4,897公尺）

98.05.19第二次登頂珠穆朗瑪峰 / 南側路線（海拔8,848公尺）

【工作經歷與獲獎紀錄】

88-90年期間—高山嚮導員

91-93年期間—台大山地農場〈梅峰〉生態解說員

94-103年期間—玉山國家公園保育巡查員

97年體育運動精英獎〈最佳運動精神獎〉

97年十大傑出女青年獎

98年內政部一等獎章

98年第47屆十大傑出青年

【相關著作】

《挑戰，巔峰之後》2016.5 / 商周出版

2014年，她努力考取臺灣大學大氣科學系碩士班，鑽研有關設置高山氣象站與高山氣象資料的蒐集與測量，期盼研究成果可提供高山氣象預測之參考，並結合登山教育以降低山難事故發生，最終希望臺灣人都可以愛山敬山進山。

這十年來，她持續進行「行腳臺灣」的演講計畫，致力於推廣「登山安全與生命教育」，不僅鼓勵年輕學子勇敢追求夢想，也鼓舞中高齡族群持續展現生命活力，積極經營健康自在的下半場人生。此外，她戮力將創辦登山教育學校的願景與有志之士分享，祈願大家一起來成就這個健康生命志業！