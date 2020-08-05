偶像出道的JR紀言愷，從戲劇到主持演藝經驗豐富，如今已從人夫升格成幸福奶爸！8月父親節，《嬰兒與母親》特別邀請他和女兒小麥芽擔任封面人物，快來看看天蠍爸的他與獅子女兒的相處趣事吧～

女兒，真的會是爸爸愛的剋星嗎？是前世情人太有魅力，還是天蠍不敵獅子的威猛？當JR紀言愷遇上甜蜜蜜的女兒小麥芽，會有什麼精彩的火花呢？

女兒來啦！當爸爸是全新的挑戰

既不真實又很夢幻，直到看到小麥芽的那一瞬間，JR紀言愷擔了十個月的心才終於塵埃落定。JR紀言愷發現「不管是多大的演唱會、多累的拍戲或是繁複的主持工作，自己好像都到了可以遊刃有餘的時候，但爸爸是個全新的角色，以往那些根本派不上用場，終究要重新體驗。」

JR紀言愷坦言自己本來就是很居家的人，生活就是健身、打籃球，照顧貓狗，因此當分享自己照顧小孩的生活紀錄時，粉絲都滿訝異的說「你會顧小孩？」原來JR紀言愷小時候帶過小我七歲的弟弟，早有經驗。

他覺得現在是剛好的時間點，願意花很多時間陪伴女兒，也樂意體驗爸爸這個角色，帶給自己人生能夠學習的事情。

獨自照顧女兒， JR紀言愷撐得過三天嗎？

JR紀言愷第一次獨自帶孩子的那天，還要同時照顧貓狗，他意識到，即使在月子中心學過，也知道自己該做什麼，可是面對小嬰兒，身為爸爸的他，什麼都擔心，完全無法放鬆。

「用手臂支撐她半邊的頭餵奶時，會想說另一側的頭骨沒有施力，會不會怎麼樣？」「有一陣子她睡覺會壓耳朵，會擔心耳朵會不會折起來。」他連換個尿布都擔心，尿布勒住肚子會不會讓女兒胃食道逆流，「其實不見得會怎麼樣，可是每一個細節，都希望可以盡善盡美。」這過程沒有什麼是百分之百對的，卻希望每件事都有個最完美的答案。到頭來他發現「在帶孩子的過程中學會不完美才是完美。我想要給孩子最好的，最後發現，沒有最好，她也會長大，好像不用太緊繃...」

小麥芽一摔，嚇到打給主治醫師

為了幫小麥芽水洗屁屁，把女兒放在床的正中間，小麥芽卻突然翻三圈摔到地上。「當下真的覺得做了全世界最糟糕的事，腦中千百個念頭就是無法放鬆。」JR紀言愷當時研判小麥芽的摔法是腳、屁股撞到嬰兒床，有點緩衝再坐到地上。「我已經好幾年沒有打給我媽哭了。」甚至打給當時接生女兒的主治醫師，「他跟我說『冷靜，所有小朋友都會摔，每天都在摔，只是摔一次，不要緊繃成這樣子。只要四十八小時內吃東西、排泄都正常，就沒事。』」所以JR紀言愷緊繃的過完48小時才鬆一口氣。養小孩對他來說真的是學習放鬆的過程。

為了陪女兒，JR紀言愷成為多工爸爸！

「她剛出生時，我還在沒日沒夜的拍戲，只能晚上回來看她一下，我就覺得不行，這樣沒辦法陪到她。」JR紀言愷希望自己可以經歷女兒成長的每個過程。

但時間分配上就成了JR紀言愷一大難題，「健身、工作、經營社群，都是我的工作。」於是，小麥芽喝完奶小睡片刻的同時，他會在一旁舉啞鈴，劇組休息的時候，陪小麥芽。即使女兒在JR紀言愷身上東爬西爬，他還是會抓緊時間經營社群。

「以前會想說我應該要演什麼樣的戲，或是要唱什麼樣的歌，可是有小朋友，根本沒有辦法照你的計畫，但我覺得選擇陪她這一段是無價。」JR紀言愷覺得當爸後，就是要學會取捨，並學著接受不完美，這對要求完美的天蠍爸爸來說是很大的學習。

JR紀言愷自嘲女兒控，教養原則只好靠老婆

「我們的狗女兒都是老婆在教，基本上我就是個女兒控，我老婆養的狗，來我家住一段時間，回去都會崩壞。」從對待貓狗的方式，就能稍稍窺探夫妻倆的教養風格。JR紀言愷老婆的作法相當堅定「如果貓狗不吃飯，我老婆就會收起來，明天還是吃一樣的東西，如果不吃，第三天再拿出來，我可能當天就頂不住，一顆一顆餵...」他表示「

我真的會被小孩予取予求，會因為是女兒而破壞原則。」對自己很有自知之明的JR紀言愷，將教養原則交給老婆來訂。「但我必須要講，爸爸有女兒，就會變爸爸白癡，剛好我是天蠍爸爸，女兒是獅子女，獅子女兒是完全剋天蠍爸。」

同為爸爸 JR紀言愷想對新手爸爸和女兒說

「沒有人一開始是好爸爸，但必須用心體驗身為爸媽、夫妻、家庭帶給你的課題，就會得到無價的收穫。」JR紀言愷覺得未來的旅程還很長，不用焦慮要立刻成為好爸爸，但能以好爸爸為目標，努力體驗孩子帶給你的東西。也想跟小麥芽說「爸爸十年後的身材和體力都會一樣好！這樣才可以繼續讓你飛高高！」希望自己能不斷成長，十年後，還是很有體力陪孩子體驗這一切。

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 8月號)