你家寶貝是否曾經做過讓你感到怪異的舉動呢？我們針對嬰幼兒常見的小怪癖請專家分析原因，有些怪行為可能是孩子成長的正常表現！

學齡前的孩子有時會做出一些讓父母感到奇怪的行為，譬如摸生殖器、咬手指、啃指甲、挖鼻孔、玩頭髮…等，為何孩子會出現這些小怪癖？這些行為是否會影響發育？來聽聽兒童職能治療師怎麼說：

怪毛病1.老愛摸鳥鳥，叫他不要摸，卻越摸越起勁

台大醫院新竹分院職能治療組兒童組長謝明潔表示，0～3歲的孩子會透過各式各樣的動作去探索自己的身體，當他發現摸生殖器會讓「鳥鳥」有反應，會覺得有趣而反覆把玩。此外，男性生殖器會在早上起床時出現自然的生理反應，當孩子無意間碰到發現「摸了很舒服」，就會反覆做同樣的動作。

如何改善摸鳥鳥？

對孩子而言，生殖器就像一個玩具。只要讓孩子將注意力轉移到其它事物上，孩子就不會去把玩它。

怪毛病2.喜歡把手放進嘴巴，或把指甲咬得亂七八糟

這種行為有3種可能，一種是孩子緊張焦慮需要自我安撫；一種是孩子的觸覺較遲鈍，需要透過嘴巴獲得感覺刺激；一種是孩子想要探索或認識自己的身體。

如何改善吃手？

如果孩子是因為緊張害怕做出這種行為，要先找出讓孩子緊張害怕的原因，讓孩子遠離讓他緊張害怕的人、事、物，接著再安撫孩子，告訴他爸爸媽媽會陪著他，不用害怕。

如果孩子吃手的目的是調節觸覺，可以在孩子的生活中多增加玩沙、玩黏土、玩麵糰、踩草地…等觸覺刺激。

0～2歲的孩子會用手和嘴巴去探索、認識自己的身體和環境，佛洛伊德將這個時期稱之為「口慾期」，皮亞傑則稱為「感覺動作探索期」，兩種概念基本上差不多，目的都是為了促進動作發展、提升認知及遊戲能力。如果孩子吃手是為了認識身體，不必刻意限制，只要將孩子平常可能會碰到的物品清潔乾淨、避免讓孩子將小物件放進嘴巴就可以了。

怪毛病3.睡覺時必須摸媽媽的頭髮或身體才能入眠

這種行為有兩種可能，一種是孩子天生缺乏安全感，必須感覺媽媽的體溫、嗅聞媽媽的氣味才能安心入睡。一種是孩子白天缺乏與父母親密互動的時間，因而在與父母相處時產生補償的心理。

如何改善觸摸媽媽？

如果孩子天生缺乏安全感，可以在睡前準備質地柔軟、帶有溫度的小被毯或絨毛娃娃讓孩子抱著入眠。

如果白天將孩子托給別人帶，每天至少要安排1小時的親子時間與孩子互動，睡前再用孩子喜愛的小物安撫孩子入眠。

怪毛病4.愛偷偷挖鼻孔，怎麼勸也勸不聽

從生理角度來看，有可能是因為鼻塞不舒服。從成長發育的角度來看，孩子滿8個月以後會對空間建立初步概念，開始探索各式各樣的孔洞及容器。當孩子發現鼻孔有洞，就會透過挖鼻孔來滿足探索的慾望。

如何改善挖鼻孔？

平常可以多給孩子玩存錢筒、形狀配對板、形狀套套桶、積木桶等投入式或形狀配對的玩具，滿足孩子對觸覺回饋及空間認知的需求。

怪毛病5.時常玩、捲自己的頭髮

玩頭髮這種行為除了會在小小孩身上出現，在成人身上也很常見。孩子有可能是無聊下意識把玩，也可能是緊張害怕需要自我安撫。

如何改善玩頭髮？

如果孩子是因為緊張焦慮，可以參考吃手的改善做法。如果孩子只是單純無聊把玩頭髮，可以用正向的休閒活動取代，例如給孩子玩玩具、請孩子幫忙做事、請孩子觀察其他人在做什麼…。

嬰幼兒異常行為 通常半年就會消失

在嬰幼兒時期的異常表現多半是階段性行為，通常半年左右就會自動消失，不需要過於擔心。建議爸爸媽媽可以設定一段時間觀察，利用改變情境或提供玩具調整孩子的行為，如果超過半年還是沒改善，再帶孩子就醫檢查。

謝明潔

學歷：長庚大學早期療育研究所碩士、中山醫學大學職能治療學系學士

經歷：台大醫院新竹分院職能治療師

現任：台大醫院新竹分院職能治療組兒童組長、台大醫院新竹分院兒童發展聯合評估中心職能治療師

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 8月號)