每逢新生入學，幼兒園教室外總可以聽到此起彼落的哭鬧聲，讓爸爸媽媽身心俱疲。到底幾歲讓孩子上幼兒園比較好？上學前又要做哪些準備呢？

送孩子試讀幼兒園，結果孩子一到教室就大哭大鬧，該怎麼辦？兒童發展專家張旭鎧老師分析4種常見情境：

哭鬧情境1.一接近學校就開始哭鬧

原因：對學校環境不熟悉或不適應，感到焦慮不安。

如何處理：不要過度反應，只要給孩子安撫就可以了。當孩子發現「上學也沒發生什麼事」，焦慮感自然會降低。

哭鬧情境2.媽媽轉身離開時開始哭鬧

原因：許多孩子長期在家被媽媽照顧，有很強烈的依賴，一離開媽媽就產生嚴重的分離焦慮。

如何處理：多跟老師聊天培養感情。當孩子發現「原來老師跟媽媽一樣，也會照顧我、讓我依靠」，內心的恐懼感便會逐漸降低。如果這樣還不行，可以跟老師商量讓孩子帶熟悉的玩偶到學校作伴。

張老師小提醒：入學前可以先讓孩子與家中玩偶培養感情，開始上學再帶到學校，會比較有安全感。不過如果孩子過度依賴玩偶無法專心上課，要提醒老師先把玩偶收到一邊，上完課再還給孩子。

哭鬧情境3.雖然分別時會哭，但一進教室就沒事

原因：有些孩子剛開始上學沒有做好心理準備，無法適應從家庭轉換到學校環境，會出現短暫的哭鬧。

如何處理：進教室前可以用抱抱親親、擊掌、跳舞等不同的「上學儀式」協助孩子轉換情緒。

哭鬧情境4.上學過一陣子才開始哭鬧，而且越鬧越兇

原因：有些孩子剛開始接觸新環境會充滿好奇心，過一段時間發現環境很陌生，就會開始哭鬧。

如何處理：這種情況跟孩子本身的適應力有關，跟孩子與老師、同學的相處情況沒有太大的關係，只要給孩子多一點時間熟悉學校環境就可以了。

孩子上學哭鬧 也可能是「太要求完美」

孩子上學哭鬧除了以上幾種常見的情況，無法適應學校作息、無法融入團體生活、害怕嘈雜環境、被老師打擊信心也是可能的原因。

張旭鎧表示，環境適應力低的孩子一旦生活作息改變，無法隨心所欲做自己想做的事就會感到焦慮。群體生活會接收來自四面八方的訊息，當孩子無法一下消化這麼多訊息，就會開始鬧情緒。有些孩子自我要求高，會將老師的指導視為責罵，如果孩子是這種要求完美的類型，不妨和老師商量改變指導用語。

適應期定兩週 多跟老師討論調整做法

可以設定兩個禮拜的適應期，第一週先觀察孩子的表現、了解可能發生的情況，第二週再來調整做法。幼兒園老師通常都有豐富的經驗，只要多跟老師討論、配合老師調整做法，就可以讓孩子逐漸適應學校生活。如果各種方法都試過，孩子仍哭鬧不休，可以跟老師討論是否要讓孩子轉班或換學校。

張老師小提醒：如果沒有釐清原因，孩子一哭鬧就帶他回家，會讓孩子養成用哭鬧逃避學習的壞習慣。

上幼兒園前必須做的5個準備

人

團體生活需要跟許多人相處，平常可以多帶孩子到公園、百貨公司、大賣場等人多的環境，讓孩子練習與陌生人互動。

事

先給孩子看學校主題的卡通影片，讓孩子對學校情況有初步的概念，再利用扮家家酒跟孩子模擬上課流程與可能遇到的狀況。

時

事先模擬學校生活作息，讓孩子適應上下課、用餐及午休時間。中午吃完飯帶孩子到房間培養睡覺情緒，避免讓孩子玩玩具或看影片。

地

帶孩子到學校附近逛一逛，聽聽校園的聲音，激發孩子對學校的好奇心。

物

準備手帕、水壺、水杯、餐具等上學用品，告訴孩子「這是上學用的手帕」、「這是上學穿的鞋子」讓孩子產生期待，強化上學的動機。

張旭鎧表示，讓孩子上幼兒園前必須先評估兩點，一是「孩子是否已經具備上學的能力？」，一是「讓孩子上學的目的」。

2歲上幼兒園必須具備的能力

理解簡單指令

例如「過來」、「準備吃飯了」、「幫媽媽拿杯子」，對禁止的指令必須馬上反應（停下動作）。

能具體表達「想上廁所」或者「不舒服」

每個孩子表達生理需求的方式不一樣，有的孩子便便時會默默走到角落蹲下，有的孩子會在原地靜止不動，入學前最好將孩子表達生理需求的方式告知老師，以免老師誤會孩子唱反調或上課不專心。

張老師小提醒：這裡說的「表達」包含語言、動作及慣性行為。

3歲上幼兒園必須具備的能力

能用正確方式表達情緒

有的孩子開心時會用力抱緊旁邊的人，有的孩子一生氣就會打人，上學前必須讓孩子學會表達情緒的正確方法。

可以輪流玩玩具或玩遊戲

在學校玩玩具、玩遊戲都要排隊，孩子必須學會和其他人輪流玩玩具、玩遊戲。

坐定位拿湯匙或叉子吃飯

學校這麼多學生，老師無法一個個餵，孩子必須學會自己坐定位吃飯。

會自己上廁所

「會上廁所」並不是要孩子自己擦屁股、穿褲子，而是會向大人表達「我想上廁所」、在廁所可以乖乖排隊、如廁時會把褲子拉下、能夠讓老師幫忙擦拭、清潔、洗手。

可以坐在固定地點至少5～10分鐘

在老師說「坐好」時乖乖就定位，遵守上課的規則。

要不要上幼兒園？看孩子是否出現「這表現」

大部分家長讓孩子上幼兒園不外乎兩種原因，一種是上班沒時間照顧，一種是想讓孩子學習新事物。如果是前者，張旭鎧提醒爸爸媽媽：「如果把學校當托嬰中心，就不能要求學校『必須教孩子學會什麼東西』。」如果是後者，孩子會有比較強的學習動機。當孩子在家覺得無聊，就可以開始做上學的準備了。

考量孩子能力 避免和他人比較

有的父母只因為鄰居或同事小孩開始上學，就讓孩子也跟著上學。張旭鎧表示，讓孩子上幼兒園前一定要考量孩子的能力，避免和他人比較。「如果孩子在家可以學習到新事物、新技能，其實並不用急著上學。」每個孩子的氣質不同，根據孩子的發展與需求安排學習進程，上學才有意義。

張旭鎧

學歷：高雄醫學院復健醫學系

經歷：適健復健科診所行政副院長、中華民國職能治療師公會全國聯合會理事、社團法人臺灣兒童潛能發展協會秘書長

現任：卓越百能諮詢中心執行長、汐東家庭成長學園顧問、社團法人台灣雷特氏症病友關懷協會顧問

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 8月號)