澳洲近年來興起「與鯨共泳」的新興活動，不過看似浪漫的背後卻隱藏致命危機！一名29歲女子本月1日跟團浮潛時，沒想到卻被座頭鯨的尾巴甩中，由於傷勢嚴重，當局立刻出動飛機緊急將她送醫。

澳洲寧格羅海岸（Ningaloo Coast）擁有世界最大規模的岸礁，全長達260公里，是大量海龜、熱帶魚、座頭鯨的重要棲息地，被列為聯合國教科文組織世界遺產。

然而，本月1日卻發生一起意外事件，當時一頭身長15公尺的座頭鯨媽媽帶著寶寶在海面上悠遊，此舉也引來數十位浮潛客圍觀，母鯨在護子心切的情況下，使出華麗的甩尾，意圖將浮潛客趕走，一名29歲女子當場被座頭鯨尾巴甩中，造成肋骨骨折以及內出血的狀況。

女浮潛客被救上岸後，先在埃克斯茅斯（Exmouth）先進行簡易處理，接著被直升機緊急送往伯斯（Perth）進行救治。對此，聖約翰救護機構（St John Ambulance）發言人表示，雖然女浮潛客遭到座頭鯨尾巴重擊，「傷勢嚴重但情況穩定」。事實上，成年的座頭鯨身長可達16公尺，最重可達40噸，一旦被其尾巴甩中，後果不堪設想。