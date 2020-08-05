受到對流雲系影響，全台各地近日有局部短暫陣雨或雷雨發生，新北蘆洲有一隻名叫「米漿」的米克斯母狗，因為超害怕打雷，日前聽見不絕於耳的打雷聲時，忍不住瑟瑟發抖。沒想到家中的小主人見狀竟一個箭步直接「抱緊」處理，暖心的安撫米漿的恐懼情緒，超有愛的畫面讓人看了十分動容。

米漿的飼主日前在臉書社團《米克斯傳奇》上傳一段小兒子伸出雙手，從背後環抱住米漿的暖舉，並打趣笑說「打雷下雨，女人終究是需要男輪保護的～」畫面中可見，米漿當時背對著家中小鏟屎官，被巨大的雷聲給嚇得瑟瑟發抖，一動也不動的僵坐在原地，模樣十分焦慮不安。

沒想到一旁的小鏟屎官見狀立刻伸出雙手，一個箭步將米漿緊緊攬在懷中，還不斷安撫牠焦躁的情緒，甚至對著窗戶外頭的雷公大喊「NO～」勇敢保護米漿的舉動溫暖無數網友的心，紛紛留言大讚「寶寶好有愛」、「怕打雷及鞭炮聲的孩子真的很心疼啊～給保姆秀秀」、「好棒的生命教育！弟弟很暖耶！」、「好貼心，長大一定是個好男人」、「男子漢～讚」。